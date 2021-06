Google Play Points vanaf nu beschikbaar in België

Belgische gebruikers van Android kunnen vanaf nu deelnemen aan het spaarsysteem in de Google Play Store. We werden getipt dat Google Play Points vanaf nu beschikbaar is in België.

Play Points in België

Sinds januari dit jaar kunnen we in Nederland Google Play Points gebruiken. Dit is een spaarsysteem van Google voor in de Google Play Store. Met alles wat je in de Google Play Store koopt, kun je punten verdienen. Niet alleen voor nieuwe apps, games, boeken en films, maar ook bij in-app aankopen. De Google Play Points kun je gebruiken voor speciale items in games, of als tegoed voor in de Google Play Store.

Afhankelijk van hoeveel punten je hebt, kun je ook omhoog gaan in niveaus. In een hoger niveau verdien je nog meer punten met iedere euro die je uitgeeft. Via de webversie van de Google Play Store, maar eenmaal beschikbaar ook in de Play Store-app, kun je jezelf aanmelden voor Google Play Points.

Simon laat aan DroidApp weten dat de Google Play Points vanaf nu in België gebruikt kunnen worden. De functionaliteit worden vanaf nu uitgerold, dus het kan even duren voordat deze bij iedereen beschikbaar is.