Nieuwe waardeloze ‘Mijn apps’ interface voor Play Store wordt verder uitgerold

Het lijkt erop dat Google heilig gelooft in een waardeloze weergave van de Google Play Store-app. Het gaat om het overzicht van geïnstalleerde apps, dat wordt steeds verder uitgerold.

Waardeloos app-overzicht in Play Store

In mei van dit jaar schreven we over een waardeloos mijn apps-overzicht in de applicatie van de Google Play Store. Nu wordt duidelijk dat de nieuwe weergave voor steeds meer gebruikers zichtbaar wordt. Daarbij wordt ook duidelijker hoe het scherm precies werkt.

Gebruikers krijgen bij het bekijken van ‘Mijn apps’ een algemene overzichtspagina. Hier vind je naast de beschikbare app-updates ook scanresultaten van Google Play Protect en het gebruikte geheugen. Vervolgens moet je voor de apps een extra optie aantikken. Je moet ook nog aanvullend filteren op apps waarvoor een update beschikbaar is. Daarna kun je de apps beheren, maar zijn games apart vermeld. Je blijft steeds maar weer aantikken en al. Het lijkt met opzet bedoeld te zijn, om mensen te ontmoedigen om in de Play Store te controleren op app-updates. Eerder werden al meldingen over voltooide app-updates verwijderd uit Android.

Een reden voor de wijziging kan zijn dat steeds vaker apps via een server-side update bijgewerkt worden. Daarbij valt ook op dat changelogs lang niet meer altijd bijgewerkt worden. Ook in Nederland melden gebruikers zich met de nieuwe interface, maar wat ons betreft mag deze gelijk weer teruggetrokken worden.