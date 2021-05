Google Play Store: meer privacy-inzicht en geen misleidende titels

Google bereidt verschillende veranderingen voor, voor de Google Play Store. Onder andere schreeuwende, misleidende titels worden aangepakt, en ook wordt er meer aandacht geschonken aan de privacy.

Veranderingen voor Play Store op komst

Bij het struinen door de Google Play Store is het je vast al eens opgevallen; zo nu en dan verschijnen er misleidende titels in het zoekoverzicht. Ook kunnen ze ‘schreeuwen’ door het gebruik van hoofdletters. Daar komt Google nu tegen in actie. Later dit jaar zullen door Google enkele veranderingen plaatsvinden in de richtlijnen. Deze hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

De naam van een app mag voortaan niet langer zijn 30 karakters

Overbodige beschrijvingen zoals ‘gratis, snel of nu downloaden’ zijn niet toegestaan

Geen onnodig gebruik van hoofdletters, interpunctie of emoji’s, tenzij dit deel uitmaakt van een merknaam

Geen tekst of afbeeldingen die prestaties of een positie aangeven zoals #1 Race-game

Geen misleidende elementen in het app-logo of in screenshots

De wijzigingen zullen in de tweede helft van 2021 doorgevoerd worden, zo laat Google weten. Google streeft ook naar duidelijkere screenshots, zonder poespas eromheen. Zo zien we nog vaak screenshots waar teksten overheen zijn geplaatst.

Privacy

Er komt ook een grotere focus op privacy. Er komt een speciale veiligheidssectie beschikbaar, waarbij direct zichtbaar is welke gegevens worden gebruikt en hoe ze beschermd worden. Daarbij wordt getoond of je de keuze hebt om bepaalde gegevens te delen, of je deze kunt verwijderen als je de app wist, en of er versleuteling gebruikt wordt.

Ontwikkelaars kunnen met deze opties aan de slag in het derde kwartaal van 2021. Pas in het eerste kwartaal van 2022 zal de sectie zichtbaar zijn voor Android-bezitters. Tegen het tweede kwartaal van 2022 moet elke app deze informatie bekendmaken.