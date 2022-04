11 populaire apps uit Play Store schenden je privacy: dit zijn ze

Uit een rapport van Amerikaanse onderzoekers komt naar voren dat elf apps uit de Play Store niet zorgvuldig omgaan met de privacy van de gebruikers. Het gaat om applicaties die soms wel miljoenen keren gedownload zijn. Aangeraden wordt om deze direct te verwijderen.

11 apps schenden je privacy

Wanneer je een nieuwe app uit de Play Store haalt, ga je er waarschijnlijk vanuit dat het met de rechten en privacy allemaal wel goed zit. Dat is echter lang niet altijd het geval. Zo blijkt ook uit een nieuw rapport dat het Amerikaanse AppCenus naar buiten heeft gebracht. Een speciale code in de applicatie zorgt ervoor dat de app data verzamelt, zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte is. In totaal gaat het om elf applicaties die miljoenen keren gedownload zijn.

De desbetreffende applicaties verzamelden talloze gegevens. Zo ging het om de locatie, konden ze toegang krijgen tot je telefoonnummer, je klembord en e-mailadressen. Ook andere gegevens werden zonder dat gebruikers hiervoor toestemming hebben gegeven, verzameld. De onderzoekers melden dat de data op een server werd opgeslagen bij een bedrijf dat gelinkt is aan de Amerikaanse overheid. Onduidelijk is of deze gegevens ook opgevraagd zijn door de overheid. De regering daar gebruikt ze doorgaans voor inlichtingen en defensie.

De apps

De elf apps in kwestie zijn;

Speed Camera Radar

Al-Moazin Lite (Prayer Times)

WiFi Mouse(remote control PC)

QR & Barcode Scanner

Qibla Compass – Ramadan 2022

Simple weather & clock widget

Handcent Next SMS-Text w/ MMS

Smart Kit 360

Al Quran Mp3 – 50 Reciters & Translation Audio

Full Quran MP3 – 50+ Languages & Translation Audio

Audiosdroid Audio Studio DAW – Apps on Google Play

Heb je één of meerdere van deze apps geïnstalleerd op je smartphone; dan is het aan te raden deze direct te verwijderen. De apps zijn door Google uit de Play Store gehaald. Sommigen zijn weer terug in de Play Store verschenen; al lijken die volgens de onderzoekers niet meer over de beruchte code te beschikken die dataverzameling mogelijk maakt.