10 privacy-apps om jezelf en je smartphone te beschermen

Privacy is sinds de afgelopen paar jaren hot-item. We vinden het niet zomaar meer goed dat apps toegang hebben tot onze locatie, bestanden en het telefoonboek. DroidApp zet tien apps op een rij waarmee je je privacy kunt beschermen.

Privacy apps

Het is een ontzettend breed begrip; privacy. Als je waarde hecht aan je privacy, dan hoeft niet iedereen te weten waar je uithangt, met wie je bent, wat je koopt en wat je bekijkt. Ongemerkt kan er veel data over ons leven verzameld worden. Heb je net op Google gezocht naar vliegtickets voor Barcelona, dan zie je na een paar uur al de eerste advertenties tevoorschijn komen van vliegtuigmaatschappijen die voor een spotprijs je naar Barcelona vliegen. Of toch even kijken naar een mooie koffer voor die vakantie? Ook dat zie je later terug in de banners op webpagina’s.

Misschien vind je dat voorstel minder erg dan andere zaken die voelen als inbreuk op je privacy. Denk aan applicaties die toegang willen tot je locatie, je contacten, belgeschiedenis of je mediabibliotheek. Voor sommige apps is die machtiging nodig. Zonder je locatie kan een navigatie-app je geen route geven en zonder toegang tot je mediabibliotheek kun je geen afbeeldingen delen via je favoriete foto-app. Echter is niet elke machtiging zomaar nodig. Vind je het belangrijk om je privacy beter te beschermen, dan gaan we je daarbij helpen. In dit overzicht zet DroidApp 10 apps op een rij om je privacy beter te beschermen.

ProtonMail

Voor het verzenden en ontvangen van e-mails heb je verschillende diensten. Gmail, Outlook en Hotmail zijn hiervan waarschijnlijk het meest bekend. ProtonMail staat bekend als een betrouwbare, veilige e-maildienst. Het is gevestigd in Zwitserland en bij aanmelden krijg je een versleuteld e-mailaccount. Er worden ook geen gegevens bijgehouden en de broncode is volledig open-source. Bij de gratis versie krijg je 500MB opslag en maximaal 150 berichten per dag. De Plus-versie geeft je 5GB opslagruimte, 1000 berichten per dag dat je maximaal kunt sturen, labels, aanpasbare filters en mappen en de mogelijkheid om een eigen domeinnaam of een alias te gebruiken. De kosten hiervoor zijn 4,00 euro per maand. Daarnaast zijn er nog enkele andere abonnementen voor nog meer mogelijkheden met ProtonMail.

Exodus

Met Exodus kun je precies zien welke applicatie, welke machtiging heeft. Dit kan ook via het menu met instellingen > apps, op je Android-apparaat, maar deze app maakt het beter inzichtelijk. Alle geïnstalleerde apps worden gescand, waarna gekeken wordt welke machtigingen de app heeft, en welke trackers er aan boord zijn. Vaak zijn dit trackers voor Google Analytics. Bij een app kun je bovenin beeld op het tandwiel tikken, en vervolgens bij de app-instellingen de app desgewenst verwijderen of de machtigingen herzien.

Bouncer

Wil je meer controle over machtigingen van apps, dan kan de Bouncer app goed van pas komen. Je krijgt meer te zeggen over permissies van apps. Deze applicatie is gemaakt door Sam Ruston, bekend van Twitter-app Flamingo en voormalig weer-app Weather Timeline. Met Bouncer kun je apps tijdelijke machtigingen geven. Wanneer je de desbetreffende app afsluit, wordt de machtiging tot toegang tot bijvoorbeeld je locatie, of iets anders automatisch ingetrokken. Ook kun je rechten van een app direct weer intrekken via een notificatie. De applicatie kost je 1,99 euro. Dit werkt dus efficiënter dan in Android 11, waar pas na een aantal maanden inactief gebruik de machtigingen worden ingetrokken.

Signal

In de afgelopen week hebben we veel over de app Signal gehoord, zeker nadat WhatsApp haar gebruikersvoorwaarden aan heeft gepast. In Europa hoeven we dankzij de wetgeving niet direct te vrezen voor deze nieuwe voorwaarden. Echter kan het zeker geen kwaad om verder te kijken. Een messenger-app die privacy hoog in het vaandel heeft staan is Signal. De applicatie slaat geen logs of data op en voorziet alles van end-to-end encryptie. Net als bij WhatsApp kun je ook video- en telefoonoproepen doen en lid zijn van groepen. Nu nog zien je vrienden te overtuigen om ook Signal te gebruiken.

ProtonVPN

We spraken eerder al over ProtonMail, maar er is nog een interessante applicatie beschikbaar van dezelfde makers uit Zwitserland. Het gaat om ProtonVPN, waarmee je internetverkeer via een versleutelde ‘VPN-tunnel’ gaat. Er worden geen gegevens gelogt en is anoniem. Het is vooral handig om dit bijvoorbeeld op openbare internetverbindingen te gebruiken, maar ook thuis kan het handig zijn. Bij de gratis versie van ProtonVPN kun je kiezen uit drie landen voor servers (Nederland, Japan en Verenigde Staten). Voor vier euro per maand krijg je toegang tot servers in 54 landen en 2 VPN-verbindingen. Je kunt ook kiezen uit andere abonnementen met nog meer mogelijkheden. Heb je al ProtonMail, dan kun je de VPN-dienst gewoon met dat e-mailadres gebruiken

DuckDuckGo

DuckDuckGo is een bekende dienst voor zoekopdrachten. Zie het als een alternatief voor Google of Bing met een focus op privacy. In de Google Play Store is er ook de DuckDuckGo Browser Er is de mogelijkheid om te werken met tabbladen, bladwijzers en ook kunnen third-party trackers geblokkeerd te worden. In de DuckDuckGo app kun je ook een thema kiezen; zo is er mogelijk om een licht of donker thema te kiezen. Er is een Fire-button waarmee alle achtergelaten sporen gewist worden.

Malwarebytes

We hebben vorig jaar geschreven over de Malwarebytes app. Met deze toepassing kun je je smartphone (of tablet) scannen op virussen of malware. Echter, je kunt ook met de app berichten scannen op verdachte links. Een andere optie in Malwarebytes is dat applicaties herkent worden die je locatie volgen, gesprekken bekijken of verborgen kosten hebben.

Haven: Keep Watch

Haven: Keep Watch is een applicatie die met de hulp van Edward Snowden is ontwikkeld. Het verandert je telefoon eigenlijk in een beveiligingssysteem. Middels de sensoren in je smartphone kunnen bewegingen en veranderingen in de omgeving gedetecteerd worden. In dat geval word je op de hoogte gebracht via een melding. Ook krijg je hiervan bewijsmateriaal. Denk aan een audio-opname of een opname van de front-camera.

Mullvad VPN

Een andere privacy-vriendelijke VPN-dienst is Mullvad VPN. Deze dienst houdt geen activiteitenlogboeken bij en laat je op een geheel veilige manier een account aanmaken. Hiervoor is bijvoorbeeld geen mailadres nodig. Je betaalt voor de dienst 5,00 euro per maand. Dit kun je bijvoorbeeld ook betalen via Bitcoin of zelfs via cash, door een brief te sturen naar Zweden.

Firefox Focus

Een privacy-vriendelijke internetbrowser van Mozilla; Firefox Focus. Advertenties kun je blokkeren, samen met andere zogenoemde web-trackers. Bij de instellingen van de app kun je verder nog wat opties kiezen. Zo kunnen ook embeds van sociale netwerken in websites blokkeren en een vingerafdrukvergrendeling instellen voor het openen van de browser. Opvallend; standaard staat wel het delen van gebruiksgegevens met Mozilla ingeschakeld.

Welke app gebruik jij het liefst om controle te houden over je privacy? Laat het weten door een reactie achter te laten onder dit artikel!