Malwarebytes: een goede bescherming voor de gegevens op je telefoon

Aangezien er steeds meer manieren komen om te zorgen voor malware en spyware op je mobiele telefoon, kan het zeker geen kwaad om eens te kijken voor bescherming van je bestanden. Malwarebytes kan je daarbij helpen.

Malwarebytes

Malwarebytes is een bekend programma voor op de computer om te scannen op malware en spyware. Het is raadzaam om Malwarebytes te laten scannen naast je virusscanner wanneer je het niet vertrouwd. Zo ook voor je mobiele telefoon.

Als je een app hebt gedownload die je niet helemaal vertrouwd of een bepaald bestand hebt geopend is het wel fijn om de bestanden en apps op je telefoon te scannen. Malwarebytes is gratis en voert de scan snel uit. Verder kan je ook een scan laten doen om te zien welke apps tot bepaalde informatie toegang heeft. Andere opties zijn het ontvangen van een waarschuwing wanneer een verdachte link ontdekt wordt, bijvoorbeeld in een sms, WhatsApp-bericht, websites of e-mails.

Als je altijd een goede bescherming wilt voor je telefoon, kan je er ook voor kiezen om de premium variant aan te schaffen, wat ook voor een maand mogelijk is. Je krijgt dan realtime bescherming voor malware en verkeerde apps. Maar ook bescherming voor ransomware en een melding wanneer je een kwaadaardige website bezoekt. De premium-versie kost je 1,29 euro wanneer je hem maandelijks op wilt zeggen, 1 euro per maand bij een jaarcontract.

Downloaden

Je kunt Malwarebytes downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.