De 6 beste apps van januari 2021 (+ het belangrijkste nieuws)

De eerste maand van 2021 is afgesloten en dus kunnen we ons richten op februari. We blikken bij DroidApp eerst even terug op de maand januari, want er is weer veel gebeurd. In dit artikel vind je de beste Android-apps van januari 2021, samen met het belangrijkste nieuws van de afgelopen maand.

Android in januari 2021

Vijftien pagina’s vol met nieuws en meer, dat was kort samengevat de maand januari. Een rustige start van het nieuwe jaar zat er ook op het gebied van mobiele communicatie niet in. Denk aan de nieuwe algemene voorwaarden van WhatsApp. Mensen installeerden massaal chat-app Signal en ook Telegram zag het aantal gebruikers flink toenemen. Later zei WhatsApp dat het allemaal wel mee zou vallen. Xiaomi begon het jaar slecht met de Android 11 update voor de Mi A3, waarbij het toestel onbruikbaar werd.

Er was ook ander nieuws. Samsung presenteerde de nieuwe Galaxy S21-serie. DroidApp kon je direct al een mooi uitgebreide eerste indruk geven in onze Galaxy S21 preview, waarin we alle drie de toestellen bespreken. Samsung bracht in januari de nieuwe Galaxy A12 uit voor 179 euro, en er was de aankondiging van de Galaxy A32 5G. Xiaomi kwam met de nieuwe Mi 11 (8 februari is wereldwijde aankondiging) en de Redmi Note 9T en Redmi 9T. OnePlus presenteerde de OnePlus Band als concurrent op de Xiaomi Mi Band. LG toonde de nieuwe LG Rollable met rolbaar scherm. Ook de Nokia 5.4 verscheen in Nederland, met Android One.

Bij Facebook gaat er de komende tijd ook wat veranderen. De like-knop gaat weg bij pagina’s. Vanaf nu kun je ook 5G bij Tele2 afnemen bij je mobiele abonnement. Volgens Ookla Speedtest heeft KPN het beste netwerk van Nederland en Google bracht Play Points uit in Nederland. Hiermee kun je punten sparen via aankopen die je doet in de Google Play Store. Ook werd bekend dat de Berichtenbox-app straks niet meer werkt onder oudere Android-versies. Google kwam ook met een nieuwe vormgeving voor de mobiele zoekmachine.

Specials, tips en reviews

Er is nog veel meer content op DroidApp verschenen in januari. Denk aan de volgende interessante artikelen en reviews:

De vergeten telefoon/smartphone

Deze maand verschenen er weer vijf mooie edities van onze rubriek ‘De vergeten telefoon’ en ‘De vergeten smartphone. Van de onderstaande modellen halen we graag de herinneringen weer naar boven;

Beste apps

Op DroidApp hebben we deze maand weer een aantal apps uitgelicht. Omdat ze een update hebben ontvangen, omdat we ze besproken hebben, of omdat ze nieuw zijn verschenen. Dit zijn de beste apps van januari, in willekeurige volgorde.

Google Chrome

De Chrome-browser kreeg in de laatste dagen van januari een fijne server-side update voor Android. Vanaf nu kun je handig tabbladen groeperen. Dit heeft als voordeel dat je niet meer een heel overzicht door hoeft te spitten bij veel openstaande tabbladen. Tussen gegroepeerde tabbladen kun je daarnaast razendsnel schakelen dankzij de nieuwe tabblad-balk onderin beeld.

Telegram

Er verscheen deze maand ook een prettige update voor Telegram. Degenen die de overstap willen maken van WhatsApp naar Telegram worden met deze update goed geholpen. Het is vanaf nu mogelijk om chats van WhatsApp te importeren in Telegram, waardoor je niets meer hoeft te missen. Daarnaast zijn er met de januari-update van Telegram nog meer functies toegevoegd voor meer privacy, betere muziekspeler, verbeterde groepsgesprekken en nog veel meer.

TomTom AmiGo

Een navigatie-app van TomTom die we deze maand hebben besproken is TomTom AmiGo. Met deze toepassing kun je navigeren en tegelijkertijd op de hoogte gehouden worden van (mobiele) flitsers, files en andere verkeersinformatie. Daarbij heeft de app verschillende trekjes van Waze en kun je bepaalde instellingen personaliseren.

Google Lens

Google Lens is een nuttige toevoeging in Android waarmee je bijvoorbeeld snel een object kunt identificeren. Denk aan een plant, waarbij Google Lens je doorgaans goed kan vertellen wat voor een soort plant het precies is. Met de laatste update kun je offline vertalen met Google Lens. Handig als je op vakantie bent in het buitenland en op een plek bent waar of geen internet is, of waar je je databundel liever niet aan wilt besteden. Wel van tevoren thuis even het taalpakket downloaden.

Signal

Een applicatie die het aantal gebruikers deze maand flink zag toenemen was Signal. De chat-app is helemaal gericht op privacy, maar loopt qua functionaliteit nog wel wat achter op de rest. Met de laatste update zijn er veel verbeteringen doorgevoerd. Je kunt snel een achtergrond veranderen, geanimeerde stickers gebruiken, een bio instellen bij je profiel en data besparen bij oproepen. De nieuwe functies in Signal hebben we hier op een rijtje gezet.

AH Voetbal 2021

Tot en met 7 februari kun je bij Albert Heijn sparen voor voetbalplaatjes. Niet alleen van spelers uit de Eredivisie, maar ook van de Oranje Leeuwinnen en van het Nederlands Elftal. Je kunt via de AH Voetbal 2021 app digitaal je verzameling bijhouden. Leuke toevoeging is dat je ook je eigen voetbalplaatje kunt maken met je eigen gezocht en eigen gekozen rugnummer en shirt.

Bonustip: DroidApp App

Met de DroidApp App blijf je op de hoogte van alles rondom Android. Je vindt er het belangrijkste nieuws rondom Android, smartphones en meer, maar ook onze uitgebreide tips, reviews en specials. Ook kun je snel de specificaties en actuele prijzen van alle toestellen opvragen. De DroidApp App is gratis en vrij van advertenties.