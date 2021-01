Rijksoverheid gaat ‘Berichtenbox app’ niet meer ondersteunen op oude Android-versies

Er is via de Google Play Store een update uitgerold voor de Berichtenbox app. Met deze applicatie kun je je postvak bekijken met berichten die overheidsinstanties naar je sturen. Beschik je over een oudere Android-versie, dan kan het zijn dat de app binnenkort niet meer werkt.

Berichtenbox op oudere Android-versies

De Berichtenbox app geeft toegang tot persoonlijke berichten van verschillende overheidsorganisaties. Denk aan de Belastingdienst of van gemeenten. Naast de website kun je ook de website gebruiken, inloggen gebeurt via je DigiD, waarbij je een SMS-verificatie krijgt of kunt inloggen middels de DigiD-app. Via de Google Play Store kun je nu een update downloaden voor Berichtenbox app.

Met de nieuwe update beloven de ontwikkelaars technische verbeteringen. Er is echter een belangrijke waarschuwing voor Android-gebruikers. Deze update, versie 2.3.0, zal de laatste update zijn die ondersteunt wordt door Android 6.0 Marshmallow. Dit betekent dat je voor toekomstige updates een smartphone nodig hebt, die minimaal op Android 7.0 Nougat draait. De app zal onder Marshmallow niet direct op zwart gaan, maar op termijn kan het zeker voor problemen zorgen.

Overigens willen we er wel een kanttekening bijplaatsen. Toestellen die op een dergelijke oude Android-versie draaien, kunnen kwetsbaar zijn voor lekken en dergelijke. We raden je af om dergelijke toestel te gebruiken in het dagelijks leven. Het beste is om een nieuw toestel met Android 10 of Android 11 aan te schaffen. Zo ben je veel beter beveiligd. Lees ook ons overzicht met beste smartphone tot 300 euro.