Overheid overweegt komst van speciale Coronatest-app

Door het Ministerie van Volksgezondheid wordt overwogen om nog een extra applicatie uit te brengen rondom het Coronavirus. Het moet een Coronatest-app worden die verschillende (handige) functies meekrijgt.

Coronatest-app op komst?

Nederland denkt er over na om een speciale Coronatest-app uit te brengen. Deze moet beschikbaar komen naast de eerder gepubliceerde Coronamelder-app. Een tweede app die in ontwikkeling is, moet het GGD helpen bij het bron- en contactonderzoek. Deze applicatie zal in de komende maanden uitgebracht worden, zo schrijft de NOS. Met die app kunnen mensen, die positief getest zijn, hun contacten doorgeven aan de GGD om zo dit proces makkelijker te maken.

De nieuwe Coronatest-app moet de mogelijkheid bieden om een test bij een testlocatie in te plannen. De aanleiding hiervoor is de testcapaciteit die in de komende tijd nog veel groter moet zijn. Een andere functie die mogelijk beschikbaar komt heeft te maken met een zogenaamd ‘testcertificaat’. Hiermee moet je aan kunnen tonen dat je onlangs negatief bent getest op het Coronavirus. Nu nog moet je voor een dergelijk certificaat naar een commercieel bedrijf dat testen aanbiedt.

Het is op dit moment niet bekend of de Coronatest-app ook kan laten zien of je wel of niet bent gevaccineerd tegen Covid-19. Volgens het ministerie zijn alle opties nog open. Ook is het nog niet definitief of de app er definitief komt. Wel vraagt de overheid bedrijven om personeel uit te lenen voor de ontwikkeling van de applicatie. Op deze manier wordt tijd bespaard om zo geen aanbestedingsprocedure te starten. De ontwikkeling zou in dat geval zo’n twee maanden in beslag moeten nemen.