Google Nieuws bijgewerkt met statistieken en nieuws over coronavirus in Nederland

Het overzicht met het nieuws over het Coronavirus is bijgewerkt in Google Nieuws. Vanaf nu kun je nog sneller terecht bij het nieuws hierover, samen met statistieken en de kaart.

Google Nieuws met Covid-19 nieuws

Al maandenlang houdt het Coronavirus ons bezig. Er gaat ook geen dag voorbij dat de nieuwsberichten en het journaal gevuld zijn met het nieuws hierover. Google Nieuws heeft verbeteringen doorgevoerd om je beter te informeren over het nieuws rondom het virus. Eerder werd Google Maps al uitgebreid met een Covid-19 laag.

Vanaf nu vind je in Google Nieuws bovenin beeld een blok die je direct naar het nieuws stuurt rondom Covid-19. Vervolgens verschijnt er in beeld een sectie met twee tabbladen; Coronavirus en Lokaal. Eronder vind je het laatste belangrijkste nieuws over het virus, met daaronder een kaart met statistieken. Deze kun je niet alleen voor Nederland bekijken, maar ook raadplegen voor de rest van de wereld of verschillende landen. Je kunt de statistieken van het aantal coronagevallen ook op provincie-niveau bekijken.

Onder de kaart krijg je nieuws te zien rondom het coronavirus gebaseerd op plaats. Het gaat om bijvoorbeeld je woonplaats, of om plaatsen die je hebt ingesteld voor lokaal nieuws, bij de instellingen van Google Nieuws.