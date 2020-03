Facebook gaat gebruikers informeren over coronavirus

Facebook ziet een rol weggelegd om gebruikers te informeren over het coronavirus, ook wel bekend als COVID-19. Via Facebook kunnen gebruikers meer informatie opvragen.

Facebook met informatie over coronavirus

Het is een ‘aparte tijd’, wat te danken is aan het coronavirus. Winkels sluiten hun deuren, het is op de wegen erg rustig en mensen moeten binnenblijven. Elke dag is er veel nieuws over het coronavirus. We schreven vorige week al dat je via WhatsApp informatie over het coronavirus op kon vragen, nu lijkt ook Facebook meer informatie te willen geven over het virus dat ook de naam COVID-19 draagt.

In de Facebook-app kan het zomaar zijn dat je een blauwe melding te zien krijgt in je tijdlijn. Hier wordt kort uitleg gegeven over de maatregelen die gelden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vervolgens kun je aangeven dat je updates wilt ontvangen en meer informatie wilt bekijken. Bij de informatie krijg je bijvoorbeeld de nieuwste updates over het aantal besmettingen, sterfgevallen en het aantal mensen dat hersteld is van het virus.

Tevens geeft Facebook je een aantal cijfers en interessante statistieken, zoals het land waar nu de meeste gevallen zijn van het coronavirus. Facebook werkt voor de vergaring van informatie samen met belangrijke instanties zoals de Nederlandse Rijksoverheid en wereldgezondheidsorganisatie WHO. Je kunt er ook tips tegenkomen over hoe je bij thuisblijven nog kunt ‘vermaken’ en tips om meer uit je dag te halen. Ook kun je updates volgen van erkende gezondheidsorganisaties.

Facebook geeft vanaf nu de coronavirus-melding in je tijdlijn, maar je kunt ook zelf naar de coronavirus-pagina van Facebook gaan, via deze link.