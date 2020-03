Netflix: films en series in lagere beeldkwaliteit door coronacrisis

Het coronavirus houdt ons en vele anderen flink in haar greep. Dit ondervindt ook Netflix. De beeldkwaliteit wordt mogelijk teruggeschroefd.

Lagere beeldkwaliteit voor Netflix

Door het vele thuiswerken en thuisblijvende kinderen zijn streamingdiensten haast onmisbaar geworden. Even snel een serie of film tussendoor kijken en de rest van de dagen surfen over het web. Het internet krijgt het soms zwaar te verduren. Wereldwijd neemt het onlinegebruik toe, omdat sommige landen in een zogenoemde lockdown zitten.

De Europese Commissie heeft met de CEO van Netflix gesproken over de verwachte drukte op het internet. Het internet wordt deze tijd namelijk ook veel gebruikt voor videogesprekken en conference calls tussen medewerkers en bedrijven.

Omdat de kans reeël is dat internet overbelast wordt, zijn maatregelen besproken tussen de Europese Commissie en streamingdienst Netflix. Dergelijke diensten hebben een flinke impact op het netwerk en hierdoor kan het internet verstopt raken. Er zou nu een plan liggen waarbij Netflix de beeldkwaliteit verlaagd om zo ruimte op het netwerk te maken voor anderen. De Commissie roept zowel internetproviders als streamingdiensten op om samen te werken en bijvoorbeeld de doorvoer van data aan te passen. Het is niet bekend of de maatregelen nu al nodig zijn.

Leestip: Deze 10 apps helpen je bij het thuiswerken tijdens het coronavirus