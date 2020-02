Netflix update brengt nieuwe Top 10-lijstjes naar app

Er is een nieuwe update beschikbaar voor de Netflix app. Dankzij de nieuwste versie heb je voortaan toegang tot de Top 10-hitlijsten van de streamingdienst.

Netflix Top 10

In de Netflix app is een nieuw element toegevoegd. Vanaf nu heb je toegang tot de hitlijsten van de streamingdienst. Het gaat om twee verschillende Top 10-lijstjes. Hierin vind je de tien populairste films en tien populairste series van dit moment. Het gaat om de populairste titels in Nederland. Films en series die voorkomen in een top 10-lijst worden in andere overzichten aangeduid met een speciaal label. Zo zie je direct of een film of serie in een toplijst voorkomt.

Netflix geeft aan dat de top 10-lijstjes iedere dag bijgewerkt worden. Je kon in de app al de Trending-titels raadplegen, maar deze nieuwe Top 10 lijsten geven meer structuur.