Netflix: hogere prijzen voor abonnementen in België

In België heeft Netflix de prijzen verhoogd. De prijzen van verschillende abonnementssoorten gaan met één of meerdere euro’s omhoog.

Netflix prijsverhoging in België

Belgische klanten van Netflix gaan meer betalen voor het gebruik van de streamingsdienst. Een woordvoerder van Netflix laat aan de Belgische krant HLN weten dat de prijsverhoging nodig is voor aanzienlijke investeringen. Deze zullen gedaan worden in nieuwe tv-series, films en productverbeteringen. Netflix zou veel producties gepland hebben in België.

Voor nieuwe klanten is de prijsverhoging per direct actief. Klanten die reeds een Netflix-abonnement hebben zullen in de komende periode een notificatie in de app en via de e-mail een bericht ontvangen over de prijsstijging. Over twee weken wordt begonnen met het informeren van klanten. Uiterlijk een maand van tevoren worden klanten geïnformeerd over de prijzen en de ingangsdatum. Eerder gingen al berichten rond over nieuwe prijzen voor België en Nederland. Een aantal van deze prijzen zijn daadwerkelijk doorgevoerd.

De prijzen voor Netflix in België zijn vanaf nu als volgt;

Basis: nu: 7,99 euro – blijft 7,99 euro

nu: 7,99 euro – blijft 7,99 euro Standaard: oude prijs: 10,99 euro – nu: 11,99 euro

oude prijs: 10,99 euro – nu: 11,99 euro Premium: oude prijs: 13,99 euro – nu: 15,99 euro

Met het laatstgenoemde Premium-abonnement kun je het account delen met anderen. Met hetzelfde account kan op vier schermen tegelijkertijd gekeken worden. Sommige content is met dit abonnement beschikbaar in 4K Ultra-HD.

Op dit moment is het onduidelijk of ook voor Nederland prijsverhogingen gepland staan. Zodra hierover meer bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte.