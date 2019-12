Netflix deelt populairste films en series in Nederland en België van 2019

Nadat verschillende bedrijven en diensten al hun lijstjes met de buitenwereld hebben gedeeld, doet nu ook Netflix dat. Het bedrijf geeft inzicht in welke titels het meest populair waren het afgelopen jaar. Het gaat om statistieken over Nederlandse en Belgische gebruikers.

Netflix in 2019

We hebben op DroidApp al over meerdere lijstjes geschreven. Nu heeft ook streamingdienst Netflix haar lijstjes gedeeld. Het gaat hierbij om de meest populaire films en series in Nederland en België. Netflix heeft lijstjes gemaakt met de tien populairste titels in de twee landen. De Nederlands-Belgische serie Undercover staat in Nederland op een eerste plaats. De serie wordt gespeeld door onder andere Tom Waes, Anna Drijver en Frank Lammers. Van die serie komt een tweede seizoen.

In België staat La Casa De Papel op een eerste plaats. De tweede plaats wordt gevuld door 6 Underground (NL) en The Witcher (BE). De volledige lijst met populairste titels van 2019 hebben we hieronder voor je neergezet.

Netflix laat weten dat de lijsten alleen films en series laten zien die in 2019 zijn uitgebracht. Deze lijsten zijn gebaseerd op het aantal Netflix-accounts, dat minstens twee minuten van een serie of film hebben gekeken in de 28 dagen na release. Bij de series wordt gekeken naar het meest populaire seizoen, waarbij bij titels die deze maand uitgekomen zijn een schatting wordt gemaakt van het aantal kijkers.