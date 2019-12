Het beste van DroidApp in 2019: alles wat je niet mocht missen

Op DroidApp hebben we ook in 2019 veel dingen behandeld; apps, smartphones, nieuws, tips, accessoires, games… alles kwam aan bod. En vergeet natuurlijk onze weer-app test niet. In dit artikel blikken we terug op het beste van DroidApp in 2019.

DroidApp in 2019

We hebben weer een mooi jaar achter de rug met DroidApp. Daar zijn we jou natuurlijk enorm dankbaar voor. Zonder jou als lezer had het immers weinig zin om onze passie voor Android en alles eromheen te delen. Maar wat hebben we allemaal zelf aan eigen content gedeeld met jou? In dit artikel zetten we alles voor je op een rijtje.

We hebben in februari onze vijfde verjaardag gevierd, met een maand vol winacties; waaronder onze grootse fotowedstrijd. Voor de zesde keer is de weer-app test gepubliceerd, waarbij we tien weer-apps hebben getest op hun kwaliteiten en vooral op de accuraatheid en juistheid van de voorspelling. Nog altijd zijn er grote verschillen tussen de apps. Alles hierover vind je terug in ons uitgebreide artikel met de weer-app test 2019.

Zoals we aangaven, blikken we in dit artikel terug op het jaar 2019. We delen daarbij onze eigen hoogtepunten, boeiende artikelen, reviews en andere nuttige content.

Reviews

Ook in 2019 hebben we weer veel smartphones uitgepakt en hier een mooie review van gemaakt. Ditzelfde geldt voor een aantal accessoires. In totaal hebben we het afgelopen jaar 35 reviews gepubliceerd op DroidApp! We hebben hieronder een overzicht voor je van de reviews op DroidApp.

Nokia

Samsung

Huawei en Honor

Motorola

OnePlus

Overige merken

Accessoires en overige reviews

Vergeten

We hebben iedere week een mooie aflevering van ‘De vergeten telefoon’ en ‘De vergeten smartphone’ klaarstaan. Hierbij blikken we terug op een toestel van enkele jaren geleden. Wat was er zo bijzonder aan die telefoon?

Specials en achtergrondartikelen

We hebben ook weer een reeks specials en achtergrondartikelen geschreven op DroidApp.

Tips

Toesteldingen

De beste lijstjes, vergelijkingen en tips over en voor smartphones.

Artikelen van DroidApp-schrijvers

Ieder jaar delen de DroidApp-schrijvers hun enthousiasme in de verschillende artikelen. Dit jaar doen we daar nog een schepje bovenop. We delen onze favoriete smartphones en apps van het afgelopen jaar. Daarnaast verscheen dit weekend het Android Jaaroverzicht 2019.

Meest onmisbare apps 2019: Stefan – Paul – Luke – Kelly

Meest interessante smartphones 2019: Paul – Luke – Stefan

Tot slot hebben we ook de beste apps en het belangrijkste nieuws verzameld voor je per maand;

Dit zijn de beste apps van januari – februari – maart – april – mei – juni – juli – augustus – september – oktober – november – december volgt in januari