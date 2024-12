De vergeten smartphone: Wiko Fever 4G

We hebben al veel toestellen besproken in ‘De vergeten smartphone’. Je denkt nu misschien, waarom de Wiko Fever? De reden waarom lees je in deze editie van De vergeten smartphone, want het toestel had genoeg te bieden.

Wiko Fever

Waar we soms vele jaren terug de tijd in gaan om een toestel weer terug ‘naar boven te halen’ gaan we in deze editie naar het jaar 2015. In dat jaar kwam het Franse met de Wiko Fever. Deze smartphone werd aangekondigd tijdens de IFA beurs in dat jaar. Maar wat was er nou zo bijzonder aan deze smartphone? Dat was toch wel dat het toestel licht gaf in het donker, dankzij Glow-in-the-dark. De randen van het toestel gloeiden nog langere tijd na, zodat je hem direct vanuit je bed kon pakken.

Wiko was en is nog steeds niet een hele grote speler, maar met de Fever hadden ze echt een leuk toestel in het portfolio. Dat kwam ook naar voren in onze Wiko Fever review. Voorop was de telefoon voorzien van een 5,2 inch Full-HD beeldscherm en er was een LED-notificatie. De achterkant was vervaardigd uit kunstleer. Achterop was de Wiko Fever 4G voorzien van een 13 megapixel camera, voorop zat een 5 megapixel met flitser. Deze presteerde redelijk maar dit was ook erg afhankelijk van de situatie, daar was de camera van de Wiko erg gevoelig voor.

De Wiko Fever 4G was verder uitgerust met een octa-core processor, 3GB RAM en 16GB uitbreidbare opslagruimte. De 2900 mAh accu lijkt op papier misschien niet heel krachtig, maar in de praktijk was het, voor die tijd, een beest van een batterij. De Franse fabrikant bracht het toestel op de markt met Android 5.1 Lollipop waarbij later nog een update verscheen naar Android Marshmallow.

Wiko bracht de Fever 4G uit in Nederland voor een prijs van 199 euro. In Frankrijk werd de Fever wel in een hele bijzondere video gepromoot, in een net zo bijzonder ‘giftpack’. Deze video vind je hieronder.



Wiko Fever 4G samengevat in 3 punten:

Glow in the dark

Krachtige 2900 mAh accu

Front-camera met flitser