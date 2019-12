De 5 meest onmisbare apps van 2019 volgens Luke

Weer een jaar voorbij en dat betekent dat ik weer uit alle apps op mijn telefoon een aantal favorieten mag kiezen. Wellicht ken je er al een paar, maar misschien heb jij ook wel iets aan de apps in mijn lijstje. Dit zijn mijn favorieten van 2019.

Onmisbare Android-apps van Luke

Mijn lijstje met onmisbare apps verandert ieder jaar wel iets. Soms komen apps uit voorgaande jaren weer terug of vind je een nieuwe app op mijn lijst. Uit de 153 apps op mijn telefoon heb ik er vijf gekozen die wat mij betreft echt leuk of handig zijn om op je smartphone of tablet te gebruiken. Benieuwd naar mijn apps van de voorgaande jaren? Die vind je onder dit artikel terug.

Duolingo

Terug op mijn lijstje dit jaar is Duolingo, het leren van een taal kan heel leuk zijn. Duolingo probeert je op dat vlak iedere keer uit te dagen en helpt je herinneren met het doen van je dagelijkse oefeningen. Van een aantal talen zijn de opdrachten uitgebreid waardoor je stapsgewijs beter een taal naar keuze onder de knie kunt krijgen. Naast typen krijg je ook opdrachten om te luisteren naar zinnen en woorden. Ook zitten er een aantal spraakopdrachten tussen. Daag jezelf uit en leer een nieuwe taal in het nieuwe jaar!

Netflix

Een app die waarschijnlijk veel mensen wel op hun telefoon hebben maar niet alleen op hun telefoon gebruiken. Het maakt ook niet uit of je La Casa de Papel kijkt onderweg of thuis op de bank via je Chromecast. Netflix zorgt voor vermaak overal waar het uitkomt. Is er niets leuks op televisie dan vind je misschien wel iets op Netflix! Of gebruik je toch liever een andere streamingdienst, laat het weten in de comments.

Brave

Sinds dit jaar ben ik gebruik gaan maken van een andere standaard browser op mijn telefoon en heb ik gekozen voor Brave. De Brave browser is erg makkelijk in het gebruik en heeft als extra dat het wat ongewenste zaken kan blokkeren. Daar staat tegenover dat je tokens kunt sparen die je kunt gebruiken om je favoriete sites te ondersteunen. Het blokkeren van ads en trackers scheelt natuurlijk wat aan dataverkeer. Daarnaast kan je ook synchroniseren tussen apparaten en mocht je op je pc ook gebruik willen maken van Brave dan kan je daar ook je favoriete Chrome extensies in kwijt.

Windy

Hé alweer een weer-app, jazeker, een die ik regelmatig bekijk primair omdat het vanuit meerdere bronnen weerkaarten samenstelt. Grafisch heeft de applicatie een hele hoop te bieden met kleurrijke wind en temperatuurkaarten. Ook kan je verschillende weermodellen bekijken en andere interessante detailgegevens raadplegen, zoals de wind op 10 kilometer hoogte of de hoogte van de golven.

Notion

Een zeer geavanceerd notitieboekje zo zou je Notion kunnen omschrijven. Naast simpele notities kan je ook hele databases met gegevens aanmaken in deze app. Naast notities kan je de app ook gebruiken voor het bijhouden van je takenlijst. Er zijn verschillende templates beschikbaar die je helpen structuur te geven aan je dagelijks leven. In beginsel is de app gratis te gebruiken en je gegevens worden over meerdere platformen gesynchroniseerd. Wil je onbeperkt items aanmaken dan ga je wel een klein bedrag betalen.

Tip: lees ook de artikelen met de onmisbare apps van andere DroidApp-schrijvers.