Hooikoorts apps: de pollen te lijf met deze 5 apps

Voor degenen die last hebben van hooikoorts hebben we vijf handige hooikoorts-apps op een rij gezet. Deze applicaties geven je informatie over pollen.

Met de warme dagen in het vooruitzicht breekt er weer een minder fijne tijd aan voor hooikoorts-patiënten. DroidApp heeft voor jou vijf applicaties op een rij gezet waarmee je meer informatie kunt vinden over pollen, die de ellende veroorzaken.

Hooikoortsradar

De Hooikoortsradar app geeft je een kaart van Nederland. Daarbij zie je de verwachting voor vandaag en komende vier dagen de verwachte hooikoortsklachten. Er wordt gekeken naar de weersverwachting, de bloeikalender van bomen, grassen en kruiden, pollentellingen en klachten die zijn binnengekomen rondom de hooikoorts. Een erg complete app die onmisbaar is voor degenen met hooikoorts.

Pollen Wise

Met de app Pollen Wise heb je direct zicht op wat er door de lucht zweeft, waar en op welk moment. Het is een erg overzichtelijke applicatie waarbij de verschillende soorten pollen uitgelicht worden. Hierbij zie je ook de verschillende tijdstippen. Ook zie je de verwachting voor de komende uren en dagen en kun je je eigen allergie delen.

Pollennieuws

Met de app Pollennieuws kan je dagelijks de actuele informatie rondom pollen en hooikoorts lezen. Je kan tevens een eigen hooikoortslogboek bijhouden. Je vindt er een kaart met de verwachting van de hooikoorts, maar je kan daarbij ook je eigen ‘hooikoortsbeleving’ delen en vergelijken met anderen.

Hooikoortsweerbericht

De Hooikoortsweerbericht app van A. Vogel geeft je elke dag de laatste informatie rondom de pollen die door de lucht vliegen. Daarbij kan je de verwachtingen voor de komende vier dagen raadplegen en dit per locatie instellen. Je kan voor verschillende soorten pollen de verwachtingen bekijken. Niet alleen zie je welke pollen er nu voorkomen, maar dit ook op de kaart bekijken.

Weeronline

Er zijn een groot aantal weer-apps beschikbaar. Zo kon je ons uitgebreide testverslag al lezen in de grote weer-app test 2019. Eén van de weer-apps is Weeronline. Ook deze weer-applicatie geeft inzicht in de hooikoorts. De hooikoortsverwachting in de Weeronline app laat zien welke klachten er verwacht kunnen worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bomen en grassen/kruiden. Hierbij kijkt de applicatie naar de ingestelde plaats.

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt in juli 2020