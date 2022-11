De vergeten smartphone: OnePlus One

De OnePlus One is misschien niet de eerste smartphone die bij je te binnen schiet voor de rubriek ‘De vergeten smartphone’. Toch willen we dit toestel eens goed in het zonnetje zetten.

OnePlus One

Voor de OnePlus One gaan we terug naar het jaar 2014. Ruim acht jaar geleden bracht OnePlus haar eerste smartphone uit. Hij werd op een aparte manier uitgebracht, waaronder ook in Nederland. Je kon de smartphone alleen bestellen via de webshop van OnePlus. Hier werd een hele hype omheen gebouwd, want je kon het toestel alleen bestellen als je in het bezit was van een uitnodiging. Op enkele dagen kon je het toestel zonder uitnodiging bestellen.

OnePlus wist direct al goed te scoren. Van niks naar een absoluut vlaggenschip in pakweg een half jaar tijd. Inmiddels zijn we al verschillende generaties smartphones verder en werkt het bedrijf -gelukkig- niet meer met een invite-systeem. Inmiddels is ook de prijs van de smartphone gestegen, al zijn deze nog altijd relatief scherper dan bij de concurrentie.

De ‘One’ smartphone van OnePlus werd gezien als een concurrent voor de Nexus-lijn van Google. Tevens was het een concurrent voor de gevestigde orde zoals de Galaxy van Samsung en zelfs toestellen van HTC en andere merken moesten eraan geloven.

De OnePlus One is een echt collectors-item geworden in korte tijd. De smartphone heeft een 5,5 inch LCD Full-HD beeldscherm. Daarbij is er een Snapdragon 801 quad-core processor met 3GB aan werkgeheugen. De smartphone biedt daarnaast ook 16 of 64GB opslagruimte wat niet uitbreidbaar was. Aan de voorzijde zat een 5 megapixel front-camera, aan de achterkant een 13 megapixel camera met 4K-filmen.

Het toestel werd geleverd met een 3100 mAh accu en draaide vanuit de doos op Android 4.4 KitKat. De smartphone werd nog geüpgraded tot Android 6.0 Marshmallow. Uiteraard was daarbij de Cyanogen OS interface aanwezig. Een probleem van de OnePlus One was dat de telefoon niet overweg kon met alle 4G-netwerken in Nederland.

De OnePlus One was zoals gezegd enkel via een invite-systeem verkrijgbaar. De prijs van de smartphone lag op slechts 269 euro.



OnePlus One samengevat in 5 punten:

5,5 inch Full-HD beeldscherm

Eerste toestel van OnePlus

Beperkte 4G-ondersteuning in Nederland

Snapdragon 801 quad-core processor

Slechts 269 euro