OnePlus komt voorlopig niet met OnePlus 11 Pro

Er is nieuws te melden over OnePlus. De fabrikant bracht begin dit jaar de OnePlus 10 Pro uit. Een OnePlus 11 Pro hoeven we echter ook niet te verwachten in de komende maanden, zo wordt duidelijk. Welke plannen heeft de Chinese fabrikant?

OnePlus 11 Pro laat op zich wachten

OnePlus bracht vanaf de 7-serie steeds een regulier en een Pro-model uit in de high-end reeks. Dit gebeurde in het voorjaar. Sinds de OnePlus 3-serie wordt in het najaar ook een T-serie uitgebracht. Dat veranderde allemaal met de 9-serie, toen we bijvoorbeeld de OnePlus 9T niet te zien kregen. Afgelopen augustus verscheen dan wel weer een OnePlus 10T, maar een reguliere OnePlus 10 werd dan weer niet uitgebracht dit jaar. Het is niet helemaal duidelijk welke kant OnePlus precies op wil, en ook voor volgend jaar wordt dat er nu niet duidelijker op. In ieder geval is er nu wel meer nieuws te melden over de OnePlus 11-serie. Eind september verschenen de OnePlus 11 Pro specificaties al online. Mogelijk gaat het in dit geval dan om het niet-Pro model.

De informatie over de OnePlus 11-serie komt van Max Jambor, een bron binnen de smartphonewereld. Hij weet te melden dat het volgende OnePlus Pro-model, de naam OnePlus 11 krijgt. Volgens hem is het onduidelijk of we nog een OnePlus 11 Pro te zien krijgen in 2023, maar dit zal sowieso niet in het eerste kwartaal van volgend jaar gebeuren.

De reden hiervan is niet duidelijk. We kunnen toch wel stellen dat in tegenstelling tot eerdere T-modellen, de OnePlus 10T wat tekortschoot op verschillende vlakken. Door niet gelijk de toevoeging ‘Pro’ aan de naam te vestigen, wil het bedrijf mogelijk niet gelijk groots uitpakken. Het kan ook anders gezien worden. Het moederbedrijf, BBK, lijkt steeds minder aandacht te besteden aan OnePlus. De Hasselblad-branding wordt inmiddels namelijk door Oppo gebruikt en de ooit zo unieke OxygenOS-skin wordt steeds meer gebundeld met de ColorOS-skin van Oppo.

Wanneer we de nieuwe OnePlus 11 precies kunnen verwachten is op dit moment niet duidelijk. We verwachten het toestel ergens begin volgend jaar.