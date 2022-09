OnePlus Nord Watch volledig uit de doeken: dit kun je verwachten

OnePlus komt binnenkort met een nieuwe smartwatch in de Nord-serie. Het gaat om de OnePlus Nord Watch waarover we al het één en ander voorbij hebben zien komen. Nu krijgen we er een beter beeld van.

OnePlus Nord Watch in beeld

In verschillende teasers hebben we al kennis kunnen maken met de nieuwste smartwatch van OnePlus. Nu zijn renders van het nieuwe horloge verschenen. We krijgen daarmee gelijk een goed beeld met wat OnePlus met de Nord Watch wil brengen, want dit horloge zal uitgebracht worden in de Nord-serie, wat betekent dat het een vriendelijk prijskaartje mee zal krijgen. Het horloge zal een vierkante klok krijgen, waarbij het horloge ondersteuning zal bieden voor meer dan honderd verschillende watch faces.

Het nieuwe horloge is opgedoken in de kleuren blauw en zwart, met een gelijk kleurige band. Duidelijk is dat de OnePlus Nord Watch de mogelijkheid krijgt om je hartslag te meten, evenals je bloedzuurstof en de mogelijkheid om je slaap bij te houden. Natuurlijk worden ook de stappen bijgehouden, net als het stressniveau en de verbrande calorieën. Voor vrouwen is het mogelijk om de menstruatie bij te houden op de smartwatch. Er zijn 105 trainingsmodi beschikbaar voor het bijhouden van je activiteiten.

Volgens de informatie is de band van het horloge vervaardigd uit siliconen. Het beheren van de smartwatch kan via een speciale N Health app. Verder kan de smartwatch overweg met Bluetooth 5.2, en dat niet alleen via Android-apparaten, maar ook via iOS. Als het goed is moet de batterijduur uitkomen op tien dagen en een standbytijd van maximaal 30 dagen. Tot slot biedt de Nord Watch een 1,78 inch display.

Het is niet bekend of het apparaat ook naar Europa komt. Voor nu wordt het apparaatje vooral gepromoot voor India.