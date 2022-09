OnePlus Nord Watch te zien op persfoto’s

Al langer is bekend dat OnePlus de Nord-lijn verder wil uitbreiden met meer producten. De nieuwste berichten gaan nu over de OnePlus Nord Watch, en die smartwatch is nu te zien op persfoto’s.

Persfoto’s OnePlus Nord Watch

OnePlus heeft met de OnePlus Watch al een eigen smartwatch. Daar komt binnenkort een nieuw model bij, en wel in de Nord-serie. We zagen eerder al de Buds, waarvan we de uitgebreide OnePlus Nord Buds review hebben gepubliceerd, nu gaat het over de OnePlus Nord Watch. Deze nieuwe smartwatch van de Chinese fabrikant is te zien op officiële persfoto’s, waarmee het vermoeden wordt gewekt dat een aankondiging niet heel lang meer op zich laat wachten.

Er zouden vijf varianten uitgebracht worden, in twee versiemodellen. Hierbij zou OnePlus drie modellen willen voorzien van een ronde wijzerplaat en twee met een rechthoekige wijzerplaat. In het eerste geval zou deze smartwatch een resolutie hebben van 240 x 240 pixels en 390 x 390 pixels. Het vierkante model komt in een variant met een resolutie van 280 x 240 pixels en 368 x 448 pixels. De verwachting is dat ze ook GPS ondersteunen en het prijskaartje zou rond de 60 euro liggen.

Het is niet bekend wanneer OnePlus haar nieuwe smartwatch aankondigt.