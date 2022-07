OnePlus Nord Watch duikt op in screenshots

Er zijn beelden verschenen van de nieuwe smartwatch van OnePlus. Het is de OnePlus Nord Watch, die niet over een ronde klok maar vierkante kast zal beschikken. Dankzij screenshots zien we het eerste beeld hiervan.

OnePlus Nord Watch in beeld

OnePlus brengt een tweede smartwatch op de markt. De berichten hierover gaan al wat langer rond, maar het bleef wat onduidelijk wat we precies konden verwachten. Daar komt nu met het nieuws wat verandering in. De eerste smartwatch van de fabrikant kunnen we toch wel zien als een flop, zoals we ook schreven in de OnePlus Watch review. In screenshots van de gezondheids-app van OnePlus, is nu de nieuwe OnePlus Nord Watch te zien.

Duidelijk is dat OnePlus het horloge een vierkante kast meegeeft, in plaats van een ronde zoals bij de eerste generatie. Aan de rechterzijde is een fysieke toets te vinden en is het scherm een kleurenscherm, waarbij we tenminste zes watch faces terug zien. Het zal mogelijk worden om een foto als achtergrond in te stellen, zo wordt duidelijk uit de uitleg in de app. Volgens de bron komt het horloge met een SpO2-sensor, samen met een hartslagmeter en de mogelijkheid tot het bijhouden van je slaap.

Het is niet bekend wanneer OnePlus de nieuwe OnePlus Nord Watch aankondigt en of deze wereldwijd wordt uitgebracht. Op 3 augustus heeft de fabrikant een aankondiging. In ieder geval krijgen we dan de OnePlus 10T te zien en OxygenOS 13.