OnePlus Watch kan eerste update verwachten: ook visie op komende updates

OnePlus heeft meer informatie gedeeld over updates voor de OnePlus Watch. Dit betekent dat er een aantal zaken aangepakt gaan worden. Met een komende update, maar ook met toekomstige updates. Welkome verbeteringen, maar is het genoeg?

Updates op komst voor OnePlus Watch

Vorige week verscheen onze uitgebreide OnePlus Watch review. Daaruit kwam naar voren dat er echt nog veel werk is aan de winkel voor de Chinese fabrikant. Dat heeft het bedrijf inmiddels ook ingezien en komt met een verbeterplan in de vorm van updates. Er zullen meerdere updates uitgerold worden voor de smartwatch van OnePlus. De eerste update zal voornamelijk bugfixes en optimalisaties bevatten, zo blijkt uit de changelog die het bedrijf vast vrijgeeft. Nieuw is daarbij wel een andere fijne toevoeging. Van populaire apps zullen ook app-pictogrammen te zien zijn, waar dat nu nog allemaal standaard belletjes-symbolen zijn.

Improved GPS performance

Improved accuracy of activity tracking (walking and running)

Optimized heart rate monitoring algorithm

Enabled notification app icons for the most frequently used apps

Improved raise-to-wake function

Optimized notification syncing algorithm

Fixed some known bugs

Improved system stability

Toekomst

Er zullen in de toekomst nog meer updates verspreid worden voor de OnePlus Watch. Pas met een latere update komt er een optie om het scherm altijd ingeschakeld te hebben. Verder wordt het mogelijk om vanaf de smartwatch een foto te maken, waarbij de sluitertoets op het scherm van het horloge te vinden zal zijn. Onder andere de volgende verbeteringen liggen op de stapel van OnePlus;