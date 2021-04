OnePlus 9 review: het beste kiekje alleen is niet genoeg

Naast de OnePlus 9 Pro is eind maart ook de OnePlus 9 gelanceerd en wij zijn benieuwd naar de prestaties maar ook het gebruiksgemak van dit nieuwe toestel. Hoe hebben we het gebruik van de OnePlus 9 ervaren; je leest het in onze OnePlus 9 review.

OnePlus 9 review

OnePlus is aanbeland bij het getal ‘9’ van een serie interessante smartphones. Al eerder deelden we onze bevindingen over de OnePlus 9 Pro in een review. De OnePlus 9 is natuurlijk de opvolger van de vorig jaar gelanceerde OnePlus 8. Ook bij de 9 zien we de samenwerking met Hasselblad terug waarmee OnePlus hoopt de camerakwaliteit weer een stap vooruit te brengen.

Verkooppakket

In het verkooppakket vinden we onder de paarskleurige (Winter Mist) OnePlus 9, samen met een 65 watt Warp Charge adapter voor het snelladen van het toestel. Eveneens wordt een USB Type-C naar Type-C kabel meegeleverd. Zoals we van OnePlus gewend zijn zit er ook dit keer weer een siliconen, doorzichtige case bij met daarop de letters “Never Settle”. Overigens heeft OnePlus voor dit toestel ook een reeks eigen alternatieve covers beschikbaar, die je los kunt aanschaffen.

Verder treffen we in de langwerpige doos nog een reeks boekjes aan met informatie en een welkomst notitie. Ook de Sim Tray-tool mag niet ontbreken en kunnen we aan de slag met het toestel.

Design en interface

OnePlus heeft er bij de “9” voor gekozen om het toestel in drie verschillende kleuren uit te brengen, Astral Black, Arctic Sky (blauw) en ons reviewtoestel in de kleur Winter Mist (paars). Aan de achterzijde valt op dat er een verloop van kleur is wat het mist-effect van dit toestel benadrukt. Het toestel heeft zilverkleurige, ronde hoeken met in de onderzijde de USB-C poort en toegang tot de sim-tray.

Rechts in de rand vinden we de herkenbare alert-slider knop voor het snel op stil zetten van het toestel en hier zit ook de aan/uit knop. Aan de linkerzijde zijn de volumetoetsen geplaatst die makkelijk te bereiken zijn met bijvoorbeeld de duim.

Aan de voorkant zien we natuurlijk het 6,55 inch AMOLED display die een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz aankan. Dat zorgt voor vloeiende beelden, bijvoorbeeld tijdens het scrollen. Linksboven zien we de frontcamera zitten.

Aan de achterzijde vinden we ook de cameramodule die in het oog springt door gebruik van zilvertinten en door een lichte verhoging. Daardoor ligt het toestel nooit helemaal vlak op tafel als je het zonder cover zou gebruiken.

Interface

De OnePlus 9 beschikt over Android 11 en maakt daarbij gebruik van een eigen skin, namelijk OxygenOS. Deze prettige skin heeft weinig poespas en lijkt daarom sterk op een standaard Android-toestel van Google. Je kunt tal van instellingen aanpassen. Je kunt daarbij denken aan app-,icoontjes lettertypen of een donkere of lichte interface kiezen.

Wie op het startscherm naar links veegt krijgt dat daar het Google Discover feed te zien. In deze lijst met artikelen vind je mogelijk interessante artikelen die op basis van jouw voorkeuren worden verzameld door Google. Veeg je op het startscherm daar beneden dan krijg je een handig overzicht te zien met bijvoorbeeld een stappenteller. Ook vind je hier snelkoppelingen naar recente applicaties en een dashboard met daarop bijvoorbeeld de gebruikte hoeveelheid mobiele data en de beschikbare opslagruimte.

Ook op de OnePlus 9 kan je weer kiezen voor het Insight Ambient Display. Hoe je de telefoon gebruikt, bepaalt het patroon wat door het midden van het scherm loopt. Des te vaker en langer je het toestel ontgrendeld hebt, des te meer groeven je zult waarnemen. Maar ook het canvas display waarmee je de contouren van een afbeelding op je vergrendelscherm kunt toveren is aanwezig.

Communicatie: bellen, internetten en netwerken

Natuurlijk kan je de OnePlus 9 ook gebruiken voor telefonie. Hiervoor wordt de standaard telefoon-applicatie van Google gebruikt. In deze dialer vind je een handig overzicht van laatst gebelde nummers en kan je gemakkelijk je contacten terug vinden. De belkwaliteit op de OnePlus 9 is uitstekend. De verbinding komt snel tot stand en we bellen merken geen haperingen. SMS-berichten vind je terug in de berichten-app van Google die eveneens op het toestel is geïnstalleerd.

Op het toestel vinden we voor internetten de Google Chrome browser maar wie een andere browser wenst te gebruiken kan deze installeren via de Google Play Store. Het toestel biedt ondersteuning voor 2G, 3G, 4G en natuurlijk ook 5G netwerken. Verder vinden we op het gebied van collectiviteit en NFC, Bluetooth 5.2, GPS en WiFi 6.

Aan sensoren geen gebrek want we vinden een gyroscoop, elektrisch kompas, accelerometer, omgevingslichtsensor en nabijheid sensor ingebouwd.

Multimedia: muziek en film

Wie graag multimedia bekijkt op zijn of haar telefoon heeft aan de OnePlus 9 een goede partner. Het toestel beschikt over een 6,55 inch AMOLED display met een resolutie van 2400 x 1080 pixels. De kleurweergave van het scherm is goed en ook de kijkhoek stelt niet teleur. We schreven het al eerder het toestel beschikt over een verversingsfrequentie van 120Hz, dat betekent dat beelden op het scherm extra vloeiend zijn. Het scherm kan goed helder op zonnige dagen, maar had in het donker nog iets minder fel gemogen.

Via de instellingen kan je diverse verbeteringen voor het scherm inschakelen. Zoals een levendig kleureffect wat het contrast in kleur probeer te verbeteren van video’s. In de praktijk zul je merken dat kleuren wat warmer worden. Ook is er de Ultrahoge videoresolutie wat met een AI- algoritme video’s kan verbeteren bijvoorbeeld op Instagram.

Het toestel beschikt over stereo luidsprekers waarvan het volume vrij hard kan echter ontbreekt het op het luidste volume wat aan warmte. De hoge tonen zijn hierbij erg aanwezig. Hou je de muziek liever voor jezelf en dan kan je gebruik maken van een Bluetooth headset of een hoofdtelefoon aansluiten via een USB Type-C connector.

Camera: foto en video

OnePlus heeft met de OnePlus 9 ingezet op een nieuw camerasysteem in samenwerking met Hasselblad. Als je de achterkant goed bekijkt zien we daar drie sensoren de hoofdsensor beschikt over 48 megapixel. Hieronder vinden we de Ultra-Wide camera die 50 megapixel telt en een kleine monochrome camerasensor van 2 megapixel. Verder beschikt het toestel over een dubbele LED flitser.

Toch heeft OnePlus voornamelijk software aanpassingen doorgevoerd om de camera beter te maken. Vooral onder bijzondere omstandigheden zoals tegenlicht zou de kwaliteit beter moeten zijn. In de praktijk zien we wel verbeteringen op dit gebied, zoals bijvoorbeeld in onderstaande foto bij zonsopkomst. Over het algemeen zijn de foto’s kleurrijk en worden details goed vastgelegd. Ook hebben we een aantal foto’s in de nachtelijke uren gemaakt, deze foto’s hebben wat meer ruis.

Op het toestel vinden we de standaard galerij-applicatie van OnePlus, deze groepeert foto’s per datum bij elkaar en laat ook zien waar de foto’s genomen zijn. Verder kan deze app ook collecties aanmaken, in de praktijk zie je hier de apparaat mappen. Terwijl je hier zou verwachten dat onderwerpen bij elkaar gegroepeerd worden. Een poging daartoe vind je wel terug op het volgende tabblad dat heet ‘Verkennen’.

Ben je benieuwd naar de foto’s die we met de OnePlus 9 hebben geschoten, kijk dan in ons fotoalbum.

Front-camera en videocamera

De camera aan de voorzijde van het toestel telt 16 megapixels en levert prima selfies op. De sensor beschikt over autofocus maar is niet erg lichtgevoelig. Dat betekent dat selfies maken in een donkere omgeving een uitdaging kan zijn voor dit toestel.

Wie graag video’s maken op zijn smartphone kan met dit toestel goed uit de voeten, er zijn namelijk verschillende standen te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een timelapse of een slow-motion video. Voor gewone video’s is er de keuze uit een 8K resolutie in 30 frames per seconde. Heb je geen apparaat wat 8K inhoud kan afspelen dan kan je natuurlijk ook gebruik maken van 4K video met een maximum van 60 fps of Full HD video eveneens met maximaal 60 fps.



Overige mogelijkheden

Natuurlijk heeft de OnePlus 9 nog veel meer te bieden; denk bijvoorbeeld aan een vingerafdrukscanner die in het scherm is verwerkt. De vingerafdrukscanner doet goed haar werk. Je kunt meerdere vingers registreren zodat je met beide handen het toestel kan ontgrendelen. In de review van de OnePlus 9 Pro viel het ons al op dat de scanner iets lager in het scherm lijkt te zitten dit is ook het geval op de OnePlus 9. Zeker in het begin was het even zoeken naar de vingerafdrukscanner.

Gamemodus

Wanneer je op het toestel een game start zie je heel kort links en rechts boven in het scherm iets knipperen. Dit is de Pro gaming modus, voorheen heette deze feature de Fnatic modus maar met het aflopen van die samenwerking is deze modus hernoemd. Deze gaming modus blokkeert bijvoorbeeld alle meldingen en beperkt achtergrond apps om zo de game prestaties te verbeteren. Verder kan je gemakkelijk WhatsApp of Instagram openen maar ook de schermrecorder starten en een opname terug spoelen.

OnePlus is nog één van de weinige fabrikanten die een zo schoon mogelijk systeem aan de gebruiker levert. Zo vinden we geen overbodige applicaties die we later toch weer zouden deïnstalleren. Natuurlijk vind je wel alle standaard applicaties terug op het toestel zoals een rekenmachine en een notitieboekje.

Prestaties: accu, snelheid en de geheugen

Net als bij haar grotere broer vinden we bij de OnePlus 9 een Snapdragon 888 chipset van Qualcomm. OnePlus leven daarmee de recentste chips het van deze fabrikant. Onder de motorkap vinden we verder de X60 5G chipset en de Adreno 660 grafische processor. Je kunt het toestel tegen komen in twee verschillende geheugen configuraties namelijk 8 GB of 12 GB werkgeheugen. Ditzelfde geldt voor de opslagconfiguratie waarbij de één 128 GB en de ander 256 GB biedt. Het is niet mogelijk om dit geheugen uitbreiden met bijvoorbeeld een SD-kaart.

Accuduur

Onder de motorkap vinden we een 4500 mAh accu. In de afgelopen weken hebben dit toestel uitvoerig kunnen testen onder verschillende omstandigheden. Helaas stelt de scherm-aan-tijd wat teleur met gemiddeld drie uur. Dat is net genoeg om het einde van de dag te halen bij gematigd gebruik. Gebruik je de telefoon echter intensiever dan zal je snel naar de lader moeten grijpen. Er is een tussentijdse update verschenen waarbij het accuverbruik lager lijkt te liggen. Nu gaan we meer richting de 4 à 4 1/2 uur scherm aan tijd. Duidelijk is dat OnePlus hier nog wat werk heeft te verrichten.

Versie en updatebeleid

Op het toestel vinden we Android 11 met de beveiligingsupdate van 1 maart 2021. Voor dit toestel valt te verwachten dat er de komende twee jaar Android updates zullen komen. Dat betekent dat je in ieder geval voorzien zult worden van Android 12 en 13. Voor beveiligingsupdates houdt OnePlus een periode van drie jaar aan, het updaten van de beveiliging gebeurd op een twee maandelijkse basis.

Beoordeling

Na een aantal weken met de OnePlus 9 komen tot de conclusie dat het een prettige smartphone is waar nog wel het nodige moet gebeuren. Zo kan de accuduur nog verbeterd worden. We zijn zeer te spreken over de vorderingen die OnePlus maakt op het gebied van de camera. Het is goed om te zien dat OnePlus nog altijd naar de Community luistert als het gaat om het verbeteren van haar producten. Echte innovatie missen we net als bij het grotere broertje ook op dit toestel.

Toch krijg je voor €699 een prima smartphone waarmee je goed uit de voeten kunt, qua hardware kan je de komende jaren prima vooruit met dit toestel. Wil je meer informatie weten of de specificaties bekijken van dit toestel bekijken onze productpagina. Je kunt de OnePlus 9 kopen bij onder andere OnePlus, Coolblue, T-Mobile, Tele2, Belsimpel en Mobiel.

OnePlus 9 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 699,00 euro