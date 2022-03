OnePlus Watch 2 en Band 2 staan in de startblokken

De komst van de OnePlus Watch 2 en de OnePlus Band 2 is dichtbij. Volgens berichten zou de productie voor Europa al gestart zijn van beide modellen.

OnePlus Watch 2 en Band 2 komen eraan

De komst van de OnePlus Watch 2, de opvolger van de huidige OnePlus Watch smartwatch, en de OnePlus Band 2, is aanstaande. Volgens twee bronnen zou OnePlus de twee modellen ook uit willen brengen in Europa (en Azië) en is de productiefase inmiddels gestart. Later dit jaar worden ze officieel verwacht, en staat de release voor in de komende maanden in de planning.

In een eerder lek ging het nog over een OnePlus Nord smartwatch. Het lijkt erop dat het hierbij gaat om een nader soort apparaat en losstaat van de OnePlus Watch. Het is niet bekend wat de specificaties worden van de apparaten. We zijn in ieder geval benieuwd naar de tweede generatie van de OnePlus Watch, in onze OnePlus Watch review, en ook bij vele andere recensenten waren de meningen verre van positief.

Het wordt een druk jaar voor OnePlus. De fabrikant zou dit jaar ook nog met zeven verschillende smartphones willen komen.