OnePlus 10 Pro wordt op 31 maart voorgesteld voor Europa

We hebben er even op moeten wachten, maar er is nieuws over de Europese aankondiging van de OnePlus 10 Pro. De telefoon zal op 31 maart definitief gepresenteerd worden, waarbij we alles te weten komen over het nieuwe toestel.

OnePlus 10 Pro op 31 maart

Op 31 maart zal OnePlus haar nieuwste high-end smartphone presenteren voor de Europese markt; OnePlus 10 Pro. We zullen dan dus alle details te horen krijgen over de nieuwe telefoon die ook naar Nederland en België zal komen. Eerder al werd de smartphone aangekondigd voor China. We verwachten niet gek veel verschillen met dat model.

Zo is al duidelijk dat er door OnePlus weer samengewerkt wordt met Hasselblad; een gerenommeerd cameramerk. Volgens de fabrikant is samengewerkt om de kleurverwerking onder 500 scenario’s nauwkeurig af te stellen, ook onder extreme weersomstandigheden. Zo moeten de kleurprestaties en stabiliteit verbeterd zijn. Het camerasysteem kan in 10-bit kleuren fotograferen en dit moet zorgen voor vloeiendere kleurovergangen.

OnePlus en Hasselblad hebben de OnePlus 10 Pro al kennis laten maken met de horizon, om hier mooie foto’s van te maken, zo stelt de fabrikant. Op 31 maart zullen we alle details bevestigd krijgen, DroidApp heeft de specificatiepagina naar aanleiding van de vorige aankondiging al online staan. Daar vind je dus alle specificaties alvast. Op 31 maart kun je vanaf 16:30 uur de OnePlus pre-orderen, waarbij je gratis de OnePlus Buds Pro krijgt.