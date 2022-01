OnePlus laat eindelijk voorkant van nieuwe OnePlus 10 Pro zien

De nieuwe OnePlus 10 Pro gaat al dagenlang rond in het nieuws. De smartphone wordt steeds stukje voor stukje verder aangekondigd. Nu krijgen we een beter beeld te zien van de smartphone.

Voorkant OnePlus 10 Pro

De officiële aankondiging voor China is reeds geweest, en nu is het eigenlijk wachten totdat OnePlus de nieuwe OnePlus 10 Pro uitbrengt in Europa. Tot die tijd weten we wel al alle specificaties van de nieuwe high-end smartphone en weten we ook al hoe het nieuwe toestel eruitziet. Wat echter de vraag bleef, was hoe de smartphone er aan de voorkant uit zou zien.

OnePlus geeft nu eindelijk het complete plaatje vrij, van hoe de smartphone er aan de voorkant uitziet. Als we hierbij het design vergelijken met de voorganger van het model, de OnePlus 9 Pro, zien we weinig verschillen. Zo loopt het scherm licht door aan de zijkanten en zit er in de linkerbovenhoek een front-camera. Aan de linkerkant zit de volumetoets terwijl we aan de rechterkant de alert-slider zien. OnePlus heeft de nieuwe OnePlus 10 Pro aangekondigd in de kleuren groen en zwart.

Nu is het wachten op de Europese release. Voor nu is de telefoon alleen voor China aangekondigd.