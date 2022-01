OnePlus deelt officiële beelden van OnePlus 10 Pro: waar is de OnePlus 10?

OnePlus kwam in de afgelopen weken al meermaals in het nieuws met de nieuwe OnePlus 10 Pro. De aankondiging zal als eerste plaatsvinden in China, maar hij komt vermoedelijk ook naar Europa. De fabrikant deelt nu officiële beelden van de nieuwe smartphone.

OnePlus 10 Pro beelden verschenen

We zien foto’s van de nieuwe OnePlus 10 Pro. Deze keer niet van een leaker of een andere bron, maar van OnePlus zelf. De fabrikant is druk aan het teasen geslagen, zodat we een definitief beeld krijgen van de nieuwe telefoon. Duidelijk is dat de beelden die eerder zijn verschenen, juist zijn, waarbij direct de grote cameramodule in het oog springt. Voor de camera wordt weer samengewerkt met Hasselblad, waarbij het vermoeden is dat deze keer het verder gaat dan alleen optimalisaties in de software.

In de beelden die OnePlus deelt zien we verder dat de OnePlus 10 Pro beschikt over de bekende alert-slider. Van deze eigenschap wordt dus geen afscheid genomen bij het topmodel. De telefoon zal verschijnen in het groen en zwart, zover is tot nu toe duidelijk. De kleuren worden Volcanic Black en Forest Emerald genoemd. Verdere eigenschappen komen we niet te weten. De smartphonefabrikant heeft tot nu alleen het design onthuld, waarbij we waarschijnlijk in de komende uren en dagen meer te horen krijgen. Volgens de geruchten moet de OnePlus 10 Pro nog sneller opladen ondersteunen, is er een Snapdragon 8 Gen 1 chipset en loopt het scherm door aan de zijkanten. Dat laatste kunnen we gezien de beelden in ieder geval al wel bevestigen.

Dan rijst nog wel de vraag; waar de OnePlus 10? Stiekem vragen we ons af of deze telefoon er nog wel aan zit te komen. Dit omdat in alle tot nu toe verschenen geruchten nog met geen woord gerept wordt over de OnePlus 10, maar alleen over het Pro-model. Eerder verschenen allebei de toestellen tegelijk en kwam ook de geruchtenmolen hiervoor een beetje gelijktijdig op gang. Zoals gezegd is de OnePlus 10 Pro als eerst verkrijgbaar in China. We verwachten hem pas over een paar maanden in Europa.