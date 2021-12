Snapdragon 8 Gen 1: nieuwste high-end processor is aangekondigd

Qualcomm heeft haar nieuwste high-end chipset officieel aangekondigd. De chipset wordt in de komende maanden in verschillende high-end premium smartphones verwacht. De nieuwe chipset van de fabrikant heeft de naam Snapdragon 8 Gen 1 meegekregen.

Snapdragon 8 Gen 1

Als opvolger van de Snapdragon 888 is hier de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1. Deze Qualcomm chipset is er eentje die we in de komende tijd terug gaan zien in de duurdere premium-smartphones. Verschillende fabrikanten zullen bij het merk deze processor afnemen en hem plaatsen in hun vlaggenschip. Zo is de verwachting dat OnePlus hem gebruikt in de OnePlus 10 (Pro), Xiaomi bij de Xiaomi 12 en mogelijk zien we hem ook in smartphones bij andere merken, zoals Motorola, dat mogelijk de Edge X30 met deze chipset uit gaat sturen.

Qualcomm geeft een hoop technische details, deze vind je terug in onderstaande foto. Hij is gebakken op 4nm en gebruikte nieuwe architectuur voor de beste kwaliteiten. De primaire kern is een Cortex-X2 en levert een rekenkracht van 3,0 GHz. Driemaal een Cortex-A710 levert een rekenkracht van 2,5GHz en we vinden viermaal een Cortex-A510 die een rekenkracht leveren van 1.8GHz.

Ten opzichte van de Snapdragon 888 moet de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1 een CPU krijgen die 20 procent sneller is. Daarbij belooft Qualcomm dat het stroomverbruik met 30 procent verminderd wordt. Er is een focus op betere prestaties en energieverbruik tijdens het gamen en ook zijn er optimalisaties voor de camera. Zo moet gezichtsherkenning nog sneller verlopen via de selfie-camera en zijn op cameragebied ook andere optimalisaties doorgevoerd.

Nog dit jaar zullen de eerste nieuwe toestellen met een Snapdragon 8 Gen 1 officieel gemaakt worden.