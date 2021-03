Qualcomm presenteert nieuwe Snapdragon 780G processor

In de wereld van de chipsets wordt om de zoveel tijd het portfolio uitgebreid met één of meerdere nieuwe modellen. Nu heeft Qualcomm een nieuwe chipset uitgebracht; de Snapdragon 780G.

Snapdragon 780G

In high-end smartphones vinden we processoren van Qualcomm in de 800-serie, goedkopere in de 400-serie. Daar heb je nog een aantal reeksen tussenin en zo is er bijvoorbeeld de Snapdragon 700-serie. Dit is een reeks processoren die we in veel smartphones terugzien; bijvoorbeeld de Snapdragon 765G chipset die je terug kunt vinden in toestellen van Samsung of de OnePlus Nord, maar ook verschillende Pixel-devices.

Nu is het tijd voor de Snapdragon 780G chipset, waarbij de ‘G’ aangeeft dat ook het spelen van games niet voor problemen moet zorgen. De nieuwe processor behaalt met de Kyro 670 CPU een maximale rekenkracht van 2.4 GHz en heeft een focus op performance, artificiële intelligentie (AI) en fotografie. Voordeel van de Snapdragon 780G is dat hij betere verwerking kent van foto’s die gemaakt worden bij weinig licht, en HDR-opnames. Daarbij kan de chipset overweg met Bluetooth 5.2, WiFi 6 en biedt hij een X53-modem voor 5G-ondersteuning.

Naar verluidt zullen we de eerste smartphones met de Snapdragon 780G in het tweede kwartaal van dit jaar gaan zien.