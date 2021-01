Qualcomm presenteert nieuwe Snapdragon 870 chipset – OnePlus gaat ‘m gebruiken

Qualcomm presenteerde eerder haar nieuwe high-end chipset; de Snapdragon 888. Nu lijkt er toch nog een ander nieuw model processor tussengeplaatst te worden; de Snapdragon 870.

Snapdragon 870

Qualcomm heeft verschillende series van processoren. De 8XX-serie wordt gebruikt in high-end smartphones. Onlangs werd de lijn uitgebreid met de nieuwe Snapdragon 888, een high-end chipset die we dit jaar in smartphones van verschillende merken tegen zullen gaan komen, en waarvan sommige reeds aangekondigd zijn. Deze chipset wordt gezien als de opvolger van de Snapdragon 865 die vorig jaar in high-end toestellen werd gebruikt.

Toch wordt de lijn nu opnieuw uitgebreid met een model dat tussen de 865 en de 888 geplaatst wordt; de Qualcomm Snapdragon 870. De chipset toont veel overeenkomsten met de Snapdragon 865+. De maximale kloksnelheid is wel verhoogd; van 3,1GHz naar 3,2GHz. De rest zoals het 5G-modem en andere componenten zijn gelijk aan zijn broer.

Er is een logische verklaring dat Qualcomm dit model er tussen plaatst. De Snapdragon 888 is voor fabrikanten duur om af te nemen. Om die reden zullen sommige fabrikanten deze nieuwe chipset willen vermijden. Om toch een high-end smartphone met een ‘nieuwe’ processor te gebruiken, kan de Snapdragon 870 een logische stap zijn.

Bekend is al dat verschillende fabrikanten deze nieuwe processor zullen gaan gebruiken. Onder andere Xiaomi, Oppo, Motorola en OnePlus hebben al bevestigd dat dit jaar een smartphone met deze processor uitgebracht zal worden.