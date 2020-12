Xiaomi Mi 11 met krachtige Snapdragon 888 officieel aangekondigd: alle details

Xiaomi heeft in de laatste dagen van het jaar nog groots nieuws. De smartphonefabrikant presenteert haar nieuwe Xiaomi Mi 11. Het is de eerste smartphone met een Snapdragon 888 chipset.

Xiaomi Mi 11 aangekondigd

Eén van de merken dat flink aan de weg heeft getimmerd in 2020, is Xiaomi. De Chinese fabrikant heeft de Xiaomi Mi 11 aangekondigd. De fabrikant heeft er een handje van om tig verschillende modellen van een serie aan te kondigen (zoals Plus, Max, Note, S, Pro en vele anderen), maar bij de Mi 11-serie is het één toestel.

Officieel gezien is de Xiaomi Mi 11 de eerste smartphone welke voorzien is van de nieuwe Snapdragon 888 chipset. Dit is niet de enige key-feature van de smartphone. Xiaomi levert de Mi 11 met een 6,81 inch AMOLED-scherm met QHD+ resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz. Verder is er 8GB of 12GB aan werkgeheugen en 128GB/256GB aan opslagruimte. Het is niet mogelijk om het geheugen uit te breiden met een geheugenkaart. De Xiaomi Mi 11 wordt verder voorzien van stereo-speakers van Harman Kardon, dual 5G-support, Bluetooth 5.2, WiFi 6E en natuurlijk NFC.

Xiaomi heeft ook de camera weer de nodige aandacht gegeven. Er is een 108 megapixel hoofdcamera met een diafragma van f/1.85. Daarbij is er een 13 megapixel groothoeklens en een 5 megapixel macrolens. Voorop heeft de fabrikant 20 megapixel front-camera geplaatst. Er is een 4600 mAh accu met 55W bekabeld snelladen en 50W draadloos laden. Opvallend is dat er (in ieder geval voor China) geen oplader meegeleverd wordt. Het volgt daarmee Apple, en mogelijke plannen van Samsung om zo het milieu minder te belasten. Wel kan ervoor gekozen worden om de Xiaomi met oplader aan te schaffen, voor dezelfde prijs.

Allereerst is de Xiaomi Mi 11 te koop in China. Voor Europa is er nog geen enkele informatie bekend. Omgerekend komt de prijs van de Mi 11 uit op een bedrag van circa 500 euro. De verkoop start daar 1 januari. Er is keuze uit de kleuren wit, zwart, blauw, kaki- veganistisch leer, paars leer en een ‘Signe’ edition van Lei Jun, één van de grondleggers van Xiaomi. Als er meer informatie is over een release in Nederland, houden we je natuurlijk op hoogte.