Xiaomi Mi 11 Lite en 11T (Pro) krijgen Android 13 met MIUI 14

Een nieuwe update wordt verspreid naar de Xiaomi Mi 11 Lite. De fabrikant rolt de update uit naar Android 13, samen met MIUI 14. Daarnaast is er ook een nieuwe security-patch.

Android 13 voor Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi heeft een nieuwe update beschikbaar gesteld voor de Xiaomi Mi 11 Lite. De fabrikant stelt de update naar Android 13 beschikbaar, zo laat DroidApp-lezer Marco aan DroidApp weten. Met de nieuwe update wordt ook gelijk MIUI 14 meegeleverd en zien we beveiligingsupdate januari 2023. De update wordt ook uitgerold naar de Xiaomi 11T en Xiaomi 11T Pro, zo horen we van DroidApp-lezer Richard. We schreven vandaag al dat 18 toestellen van Xiaomi de update vanaf dit kwartaal kunnen verwachten.

Met een omvang van 3,6GB is het een flinke update. MIUI 14 brengt een hoop nieuwe functies en dankzij Android 13 krijg je ook meer mogelijkheden. Je kunt per applicatie instellen in welke taal je deze wilt gebruiken, er zijn meer kleuropties in de interface en er is een verbeterde focus op privacy en beveiliging. Verder heeft Xiaomi verschillende systeem-apps bijgewerkt en heb je meer personaliseer-opties.

De update wordt vanaf nu uitgerold. Als je deze kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone.

