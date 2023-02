‘Xiaomi 13 Lite krijgt Apple’s Dynamic Island en komt naar Europa’

Aanstaande zondag kunnen we de nieuwe Xiaomi 13-serie aanschouwen tijdens de aankondiging in Barcelona. Nu gaan er berichten rond over nog een derde model van de fabrikant; de Xiaomi 13 Lite. De fabrikant voorziet het toestel van een bijzondere notch; net als het Dynamic Island van Apple.

Xiaomi 13 Lite met Dynamic Island

Apple introduceerde met de iPhone 14-serie het Dynamic Island. Eigenlijk niets meer dan een veel te grote notch, waar nog een marketingterm voor verzonnen moest worden. De fabrikant weet er nog leuk mee te scoren, door er extra functionaliteit aan toe te voegen. Nu blijkt dat Apple niet de enige is die het dynamische eiland toevoegt als notch aan haar smartphone. Bij een Duitse retailer is de Xiaomi 13 Lite opgedoken. Bijzonder aan deze smartphone is de aanwezigheid van een rechthoekige notch, die eveneens doet denken aan dit Dynamic Island.

Het is opvallend dat Android-fabrikanten deze stap nu volgen. Juist wanneer fabrikanten de notch zo klein mogelijk te houden en in de toekomst de front-camera zelfs achter het scherm willen plaatsen. Toch zou Xiaomi met de Xiaomi 13 Lite niet de enige fabrikant zijn die werkt aan dezelfde mogelijkheden. Zo zou Realme ook bezig zijn met het realiseren van een smartphone met deze ‘feature’. Onduidelijk is of Xiaomi er ook nog extra functionaliteit aan toevoegt, al lijkt ons die kans wel aanwezig.

Dankzij de vermelding bij een Duitse winkel, komen we ook de specificaties van de smartphone te weten. Xiaomi zou de Xiaomi 13 Lite voorzien van een Snapdragon 7 Gen 1 chipset, een 6,55 inch Full-HD+ AMOLED-scherm en een 32 megapixel front-camera. Achterop krijgt de smartphone een triple-camera met een 50MP hoofdlens, 8MP groothoeklens en een 2 megapixel camera. De batterijcapaciteit komt uit op 4500 mAh en deze kan snel opgeladen worden met 67W. Tevens plaatst de fabrikant maximaal 8GB aan werkgeheugen in het toestel, samen met 128GB aan opslagruimte. Er is ondersteuning voor 5G en natuurlijk is er Android 13. De prijs van het toestel zou beginnen bij 499 euro. We zijn benieuwd of we in Barcelona meer gaan horen en zien van dit toestel. DroidApp zal afreizen naar het MWC, dus we houden je sowieso op de hoogte!