Xiaomi 13-aankondiging voor Europa op 26 februari gepland

Xiaomi heeft een nieuwe aankondiging gepland staan voor deze maand. De nieuwe Xiaomi 13-serie zullen we op 26 februari gaan zien, zo wordt duidelijk uit een nieuw bericht van de fabrikant. Voor de Xiaomi 13-serie zal samengewerkt worden met camerafabrikant Leica.

Xiaomi 13-serie op 26 februari

Een nieuwe aankondiging van Xiaomi is de deur uit. We kunnen deze maand de nieuwe Xiaomi 13-serie verwachten, zo wordt duidelijk uit een teaser van het merk. De aankondiging staat gepland voor zondag 26 februari. Een locatie wordt niet genoemd in de foto, maar het is goed mogelijk dat Xiaomi het Mobile World Congress aangrijpt om hier haar nieuwe Xiaomi 13-serie aan te kondigen. De fabrikant presenteerde in oktober de Xiaomi 12T-serie en nu is het dus tijd voor een nieuwe lichting toestellen.

Overigens zijn de Xiaomi 13 en Xiaomi 13 Pro niet een stel onbekende toestellen. De smartphones werden namelijk in december al aangekondigd voor het thuisland. Daarom weten we al het één en ander over de toestellen. Xiaomi voorziet de 13 en 13 Pro van een Leica-camera en de high-end Snapdragon 8 Gen 2 chipset. Alle details over de smartphones hebben we voor je verzameld in dit artikel.

Zo weten we dat de Xiaomi 13 op de markt komt met een 6,36 inch OLED-scherm, een triple-camera en 4500 mAh batterij met 67W laden. Voor de Pro heeft Xiaomi ook moois in petto. Als de specificaties gelijk zijn aan de Chinese versie, en dat ligt wel voor de hand, dan krijgt de Xiaomi 13 Pro een triple-camera met 50MP 1-inch sensor, welke we eerder terugzagen bij de Xiaomi 12S Ultra. De blauwe kleur van de Xiaomi 13 Pro is van nepleer, de andere kleuren worden uitgebracht in glas/keramiek.

DroidApp zal dit jaar afreizen naar Barcelona om verslag te doen van het Mobile World Congress. Wil je niks missen, hou dan DroidApp zeker in de gaten!