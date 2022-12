Xiaomi 13 en 13 Pro aangekondigd: Leica-camera en Snapdragon 8 Gen 2

Xiaomi heeft twee nieuwe high-end smartphones aangekondigd; het zijn de Xiaomi 13 en de Xiaomi 13 Pro. Beide modellen verschijnen in samenwerking met Leica en hebben een krachtige chipset aan boord.

Xiaomi 13-serie aangekondigd

Twee nieuwe hig-end smartphones zijn aangekondigd door het Chinese Xiaomi. De telefoons in kwestie zijn de Xiaomi 13 en de Xiaomi 13 Pro. Beide modellen hebben een aantal overeenkomsten. Zo zijn deze allebei uitgerust met de Snapdragon 8 Gen 2 chipset van Qualcomm. Dit is de nieuwste, krachtige processor van de fabrikant. Ze vallen op door een nieuw ontwerp en bieden verschillende verbeteringen op het gebied van de camera. Hiervoor wordt door Xiaomi weer samengewerkt met Leica. Uiteraard komen beide modellen met Android 13 op de markt.

Xiaomi 13 Pro

We noemen als eerst de Xiaomi 13 Pro. Op het gebied van het scherm hoeven we hier geen grote veranderingen te verwachten. Er is een 6,73 inch OLED-scherm met een resolutie van 3200 x 1440 pixels en refresh-rate van 120Hz. Tevens zorgt Xiaomi voor een sensor waarmee de kleurtemperatuur van de omgeving gemeten kan worden, waarbij de instellingen hiervan voor het display aangepast kunnen worden.

De cameramodule van de Xiaomi 13 Pro biedt drie lenzen. Dit is een 50MP 1-inch sensor die we kennen van de Xiaomi 12S Ultra. Hiermee moeten de mooiste foto’s gemaakt kunnen worden, onder verschillende omstandigheden. De lens wordt gecombineerd met een 50MP groothoeklens en een 50MP telelens. Deze maakt het mogelijk om 3,2x optisch te zoomen zonder kwaliteitsverlies. Nieuw is dat deze lens beweegbare lenzen heeft gekregen.

Bij de Xiaomi 13 Pro zien we een 4820 mAh batterij met een laadsnelheid van 120W. Het opladen neemt hiermee slechts 19 minuten in beslag. Draadloos laden kan met 50W en dit zorgt voor een laadtijd van 36 minuten.

De blauwe kleur is een soort nepleer, de rest is meer glas/keramiek.

Xiaomi 13

Het tweede model is de Xiaomi 13. Dit toestel heeft een 6,36 inch OLED-scherm en biedt eveneens een triple-camera. Deze heeft wel andere specificaties dan het Pro-model. Er is eenzelfde 50MP hoofdlens, samen met een 10MP telefotolens waarmee je 3,2x kunt inzoomen en er is een 12 megapixel groothoeklens. Tot slot biedt de Xiaomi 13 een 4500 mAh batterij met 67W snelladen en 50W draadloos laden. Het design van de Xiaomi 13 doet, mede dankzij het rechte frame, denken aan dat van de iPhone.

Aankondiging

Voor nu zijn de nieuwe Xiaomi 13-modellen aangekondigd voor de Chinese markt. We verwachten eigenlijk zonder twijfel begin volgend jaar de aankondiging voor de Europese markt. Dan horen we ook meer over de prijzen en de modellen.