Xiaomi 13 Pro uitgelekt in hands-on; aankondiging opgeschoven

Xiaomi is volop in het nieuws met de nieuwe Xiaomi 13-serie. De nieuwe modellen zouden aanvankelijk vandaag aangekondigd worden, maar dit is opgeschoven. Wel is er ander nieuws; de telefoons zijn opgedoken in een hands-on. Hoe ziet de nieuwe Xiaomi 13 Pro eruit?

Xiaomi 13 Pro in hands-on

De aankondiging van de nieuwe Xiaomi 13-serie stond gepland voor vandaag, 1 december. Echter is die datum op het laatste moment toch uitgesteld. De aankondiging zal nu op een later moment plaats vinden, al is een nieuwe datum nog niet gedeeld. Een reden wordt niet gemeld over de uitstel, maar het lijkt te maken te hebben met het overlijden van de voormalige president van China; Jiang Zemin. Onduidelijk is of de nieuwe smartphone nog dit jaar aangekondigd wordt.

Toch is er nieuws te melden over de nieuwe smartphone van Xiaomi. De Xiaomi 13 Pro is immers opgedoken in het geruchtencircuit en wel in een hands-on. In de hands-on zien we het Pro-model met een duidelijke cameramodule. Deze is vierkant, maar wel afgerond aan de hoeken. Het is een vrij grote module, maar gezien de verwachtingen voor de lens, is zo’n groot oppervlak mogelijk ook nodig. Xiaomi heeft bekend gemaakt dat in ieder geval zowel de Xiaomi 13 als de Xiaomi 13 Pro voorzien worden van een telelens (Leica) met een brandpuntafstand van 75 millimeter, een diafragma van slechts f/2.0 en een zoombereik van 3,26x.