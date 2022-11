Xiaomi 13 Pro: vermeende specificaties uitgelekt

De verschillende fabrikanten zullen volgend jaar met hun nieuwe high-end smartphone komen. Zo ook Xiaomi. Dat merk presenteert volgend jaar de Xiaomi 13 Pro. De nieuwe smartphone komt nu voorbij in het nieuws, waarbij we de specificaties over de smartphone te weten komen.

Specificaties Xiaomi 13 Pro

Xiaomi komt volgend jaar met de Xiaomi 13 Pro. De nieuwe high-end smartphone van het bedrijf gaat al rond in het geruchtencircuit. Zo dook onlangs al een live foto op van het toestel. Nu komen we informatie te weten over de specificaties van de nieuwe smartphone. De informatie is afkomstig van Yogesh Brar, een bron die al vaker vroegtijdig (juiste) informatie heeft gedeeld over smartphones.

De huidige Xiaomi 12 Pro in de Xiaomi 12 Pro review

Het uitgebreide vlaggenschip zal natuurlijk geleverd worden met Android 13, waarschijnlijk met de MIUI 14 skin. De fabrikant zal het toestel uitrusten met een 6,7 inch 2K scherm, samen met de nieuwe Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 chipset. De Xiaomi 13 Pro krijgt voorop een 32 megapixel front-camera, achterop een triple-camera. Deze triple-camera biedt driemaal een 50 megapixel lens, waaronder een 1-inch hoofdlens waarmee je ook in donkere omgevingen mooie foto’s moet kunnen maken. Verder is er een groothoek- en een telelens.

De Xiaomi 13 Pro wordt geleverd met 8GB/12GB aan werkgeheugen en een opslagruimte van 128GB/256GB of 512GB. Er wordt verder gesproken over een 4800 mAh batterij met de mogelijkheid om deze met 120W op te laden. Het snelle 210W laden, zoals we dat zagen bij de Redmi Note 12-serie die van de week werd aangekondigd, lijkt dus nog niet bij de 13-serie aanwezig te zijn. De telefoon zal verder uitgerust worden met een Surge P2 chip en voor de camera zal er weer samengewerkt worden met Leica.

Wanneer de nieuwe Xiaomi 13 Pro aangekondigd wordt is nog niet bekend.

