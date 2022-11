Xiaomi 13 wordt gepresenteerd op 1 december

Nog deze week gaat Xiaomi haar nieuwe high-end smartphones presenteren. Het is de nieuwe Xiaomi 13-serie, die bestaat uit meerdere toestellen. De aankondiging staat gepland voor 1 december.

Xiaomi 13-serie op 1 december

Het Chinese Xiaomi heeft bekend gemaakt dat het de eerste dag van december gebruikt voor de aankondiging van de nieuwe Xiaomi 13-serie. We zijn in Europa ‘net’ bijgekomen van de Xiaomi 12T-serie aankondiging, die in oktober plaatsvond voor de Europese markt. In China loopt de fabrikant wat dat betreft wat voor met toestelaankondigingen. Voor het thuisland staat een nieuwe release gepland voor 1 december. Dat is dus deze week, en wel overmorgen. We gaan dan de nieuwe Xiaomi 13-serie zien.

Waarschijnlijk bestaat de serie uit zowel de Xiaomi 13 als de Xiaomi 13 Pro. Beide toestellen zullen voorzien zijn van Android 13, waarbij ook MIUI 14 aanwezig is. Het vermoeden is dat we tijdens de aankondiging ook de MIUI 14 skin uitgebreid te zien krijgen. Het zal nog wel even duren totdat Xiaomi de 13-serie aankondigt voor Nederland en België.

Geruchten zijn er al wel voor de smartphones. Zo wordt bij de Xiaomi 13 Pro een 1-inch camera verwacht. Eerder verschenen er al renders van de nieuwe smartphone, waarbij toch wat inspiratie bij OnePlus gehaald lijkt te zijn. Xiaomi kennende zullen we ook weer veel gaan zien van het beeldscherm en van snelladen. We houden je op de hoogte als er meer informatie bekend is.