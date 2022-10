Xiaomi 12T en 12T Pro preview: onze eerste bevindingen

Vandaag heeft Xiaomi in München de nieuwe 12T en de 12T Pro aangekondigd. Het merk zet de focus op de vele mogelijkheden van de camera, samen met natuurlijk de 108MP in de 12T en de 200MP camera in de Pro. DroidApp heeft de toestellen al mogen proberen, en hierbij delen we onze eerste bevindingen.

Preview van Xiaomi 12T en 12T Pro

We hebben de Xiaomi 12T en Xiaomi 12T Pro aankondiging achter de terug. Tijd om met de toestellen te spelen; iets wat DroidApp al heeft mogen doen. De telefoons lijken erg op elkaar en voelen ook hetzelfde aan, met een (erg) gladde behuizing. Gelukkig kunnen we je vertellen dat Xiaomi niet alleen de oplader meelevert, maar ook de siliconen hoes om het toestel te beschermen. Allebei de smartphones hebben een 6,67 inch AMOLED-scherm meegekregen met een Full-HD resolutie. De 12T heeft net als de 12T Pro een 5000 mAh batterij met 120W laden. Hiermee duurt het opladen van de batterij slechts 19 minuten.

Verschillen

Verschillen zijn er echter wel tussen de twee devices. Dit zien we terug in de camera, waar we later in de Xiaomi 12T preview op terug zullen komen. De 12T heeft namelijk een 108 megapixel camera, de 12T Pro gaat de fabriek uit met de 200 megapixel camera; een lens die we al terug zagen bij Motorola. Van buiten is het enige verschil de aanduiding van het aantal megapixels op de cameramodule. De chipset is ook anders. Zo zien we de high-end Snapdragon 8+ Gen 1 van Qualcomm bij de 12T Pro. De Xiaomi 12T krijgt van het merk de snelle MediaTek Dimensity 8100 Ultra mee.

In ons eerste gebruik valt op, dat wanneer we de telefoons naast elkaar leggen, taken net wat sneller uitgevoerd worden door de Xiaomi 12T Pro, al is de 12T zelf zeker niet traag te noemen. Xiaomi levert de smartphones met Android 12, met de eigen MIUI 13 skin. Wat je van deze skin vindt, is vooral persoonlijk. Echter, de mogelijkheden met deze skin zijn eindeloos, zoals bijvoorbeeld het gebruik van het vertrouwde, oude notificatievenster, of de nieuwe versie. Hiermee kun je aan de linkerkant bovenin het scherm naar beneden vegen voor de notificaties, en aan de rechterkant naar beneden vegen voor de snelle instellingen.

Als we de geluidskwaliteit vergelijken tussen de twee modellen, merken we eigenlijk geen verschil. Beiden klinken prima, al zullen we dit later uitgebreid gaan testen. De smartphones worden allebei voorzien van Dolby Atmos ondersteuning. Bij de 12T Pro staat echter ook de toevoeging Sound by Harman Kardon aan de bovenkant, opvallend dat we geen duidelijk verschil horen bij het gebruik van de speakers tussen de twee modellen. Gaan we dus even dieper induiken.

Camera

De camera is één van de hoofdpunten waarin de grootste verschillen zijn te zien. De 12T krijgt een 108 megapixel camera mee, de 12T mag het doen met een 200 megapixel camera. Deze 200MP Samsung-sensor zagen we ook al terug bij de Motorola Edge 30 Ultra, en dus zullen we in een latere review hier even dieper op ingaan. Voor nu hebben we de camera van de 12T met die van de 12T vergeleken.

Als we de toestellen naast elkaar gebruiken, valt al direct op dat de 12T Pro de meer geavanceerde telefoon is. De camera speelt veel meer met scherptediepte en vervaging, en is ook veel kleurrijker. Groot verschil zien we ook bij het gebruik van de zoom-functie, waar de foto van de 12T Pro veel meer details laat zien. De zoom-functie is opvallend, aangezien (helaas) een telelens ontbreekt. In plaats hiervan heeft Xiaomi gekozen voor een 2 megapixel macro-lens, wat we toch wel opvallend vinden. Uiteraard zullen we in de review van de Xiaomi hier uitgebreider op ingaan en hem ook onder meer omstandigheden testen. Want onder andere de nachtmodus zou hoge kwaliteit beelden moeten afleveren.

Xiaomi 12T (Pro)

We zullen in de komende tijd uitgebreid met het nieuwe toestel van Xiaomi aan de slag gaan, om nog beter de zaken te bekijken. Duidelijk is dat Xiaomi je het beste van het beste wil bieden en de concurrentie aan te gaan met merken als Motorola, OnePlus en natuurlijk Samsung. Of dat gaat lukken, lees je binnenkort in een uitgebreide review op DroidApp.

