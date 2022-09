Xiaomi 12T-serie: Europese prijzen zijn uitgelekt

Alles lijkt erop te wijzen dat de nieuwe Xiaomi 12T-serie op 4 oktober aangekondigd gaat worden door het merk. De Europese prijzen zijn nu uitgelekt.

Xiaomi 12T-serie prijzen uitgelekt

We gaan op 4 oktober meer horen over de nieuwe Xiaomi 12T en Xiaomi 12T Pro. Dankzij de bekende bron Roland Quandt komen we meer te weten over de prijzen die zullen gaan gelden in Europa. In de afgelopen dagen en weken hebben we al het nodige gehoord en gezien over en van de Xiaomi 12T-serie.

Dankzij Quandt weten we nu dus de prijzen. De prijs van de Xiaomi 12T begint bij 580 euro, waarvoor je het toestel krijgt in 8GB/128GB. Voor 630 euro krijg je de versie met 8GB/256GB. Ga je voor de Xiaomi 12T Pro, dan moet je 770 euro overmaken naar de rekening van Xiaomi (8GB/256GB). Het model met 12GB/256GB gaat weg voor 800 euro.

Hiermee wordt bevestigd dat de prijs van het duo lager komt te liggen dan bij de 12 en de 12 Pro van het merk. Op 4 oktober gaan we alles horen over de nieuwe toestellen.

De header toont de Xiaomi 12 Pro

