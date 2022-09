Xiaomi 12T en 12T Pro komen naar Europa: specificaties en prijzen uitgelekt

Xiaomi heeft in Europa nu de 12-serie als high-end modellen; de serie wordt binnenkort uitgebreid met de Xiaomi 12T en 12T Pro. Beide modellen zijn nu in het nieuws.

Xiaomi 12T en 12T Pro zijn onderweg

We kunnen twee nieuwe smartphones verwachten van Xiaomi. De fabrikant zou volgens de laatste informatie binnenkort de nieuwe Xiaomi 12T en de Xiaomi 12T Pro willen presenteren voor de Europese markt. Dit in tegenstelling tot de eerder gepresenteerde Xiaomi 12S-serie die niet het licht heeft gezien in Europa.

Dankzij de doorgaans goed geïnformeerde bron Winfuture, komen we al het nodige te weten over de twee smartphones. Het gaat dus om de Xiaomi 12T en de 12T Pro, welke beiden voorzien zullen worden van een 6,67 inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2712 x 1220 pixels. Deze resolutie zit tussen de Full-HD+ en Quad-HD+ resolutie in. Beiden hebben ze een 120Hz verversingssnelheid en worden ze uitgerust met Corning Gorilla Glass 5.

De Xiaomi 12T Pro

Xiaomi levert de 12T en de 12T Pro met een 5000 mAh batterij met 120W snelladen. Informatie over draadloos laden is vooralsnog niet bekend. De Xiaomi 12T modellen worden niet voorzien van een aluminium behuizing (wat wel het geval was bij de 12S), maar van een plastic frame.

De Xiaomi 12T Pro komt met een 200 megapixel camera. Het is één van de weinige toestellen met deze lens; we zagen hem eerder al bij de Motorola Edge 30 Ultra. Mogelijk is het dezelfde sensor, met een lichtgevoeligheid van f/1.69. De camera wordt voorzien van OIS. Bij het normale model, de 12T, zien we een 108 megapixel hoofdcamera. Beide modellen komen met een 8MP groothoeklens, een 2MP selfielens en een 2MP selfie-camera. Opvallend dat dus een telelens ontbreekt.

De Xiaomi 12T

Het Pro-model krijgt een Snapdragon 8+ Gen 1 chipset, samen met 8GB/12GB RAM en 256GB opslagruimte. Bij de 12T gaan we vermoedelijk een MediaTek Dimensity 8100 Ultra processor zien, met 8GB RAM en 128GB/256GB opslagruimte.

Xiaomi zou de Xiaomi 12T prijzen op 650 euro. De Xiaomi 12T Pro gaat 850 euro kosten; een prijs die in de buurt komt van de grootste concurrent; de eerder genoemde Motorola Edge 30 Ultra. Een precieze aankondigingsdatum is nog niet door de fabrikant gedeeld.