Xiaomi Redmi A1 duikt op in teasers en renders: dit zijn de specificaties

Een nieuwe budgetvriendelijke smartphone van Xiaomi komt eraan. Het gaat om de Xiaomi Redmi A1, een smartphone die voorzien zal zijn van prima specificaties voor een toestel uit de goedkopere klasse.

Redmi A1

We zien een nieuwe smartphone van de Chinese fabrikant Xiaomi. Binnenkort kunnen we de aankondiging van de Xiaomi Redmi A1 verwachten, niet te verwarren met de eerder verschenen Xiaomi Mi A1. De telefoon is nu te zien in verschillende teasers, en ook is een live-foto van het toestel opgedoken. Wat gaat deze betaalbare telefoon bieden?

De Redmi A1 krijgt een 6,52 inch beeldscherm krijgen met een HD+ resolutie. De telefoon zal aangedreven worden door een MediaTek Helio A22 chipset, samen met een 5000 mAh batterij die opgeladen kan worden met de 10W lader. Er is een slot voor een geheugenkaart en ook een 3,5 millimeter poort voor een headset zien we terug op de Redmi A1. Xiaomi levert de smartphone met een 8 megapixel hoofdcamera, met nog een additionele 2MP lens. Voorop is een 5 megapixel front-camera te vinden en natuurlijk wordt de Xiaomi Redmi A1 geleverd met Android 12.

In een teaser die Xiaomi zelf heeft gedeeld wordt gesproken over een ontwerp met leder textuur. Wat dit precies inhoudt, wordt helaas niet helemaal duidelijk, maar mogelijk heeft Xiaomi een manier gevonden om een goedkoop toestel, toch wat luxer te laten ogen. Volgens bronnen wordt de telefoon wereldwijd aangekondigd.