Xiaomi Mix Fold 2 aangekondigd: schitterend design met Leica-camera

Xiaomi heeft zoals verwacht haar nieuwe vouwbare smartphone aangekondigd. Na Motorola en Samsung maken we nu kennis met de Mix Fold 2. Duidelijk is dat de Chinese fabrikant veel aandacht heeft besteed aan het ontwerp.

Xiaomi Mix Fold 2

Het is een week vol vouwbare smartphones. Samsung kwam met de Galaxy Z Flip 4 en Fold 4, Motorola presenteerde de Motorola Razr 2022. Xiaomi kon niet achterblijven en presenteert deze week haar nieuwste vouwbare toestel. We maken kennis met de Xiaomi Mix Fold 2. Net als de Xiaomi 12S-modellen is ook hierbij weer samengewerkt met Leica voor de beste camera-ervaring, zo is de bedoeling. Op fotografiegebied geeft de smartphone je een 50MP hoofdlens, samen met een 13MP groothoeklens en een 8 megapixel telelens met 2x zoom. Aan de binnenkant is geen extra camera aanwezig, op het scherm aan de buitenkant wel; en daar vind je dan een 20 megapixel camera.

Er is veel aandacht besteed aan het design. Opengevouwen is het toestel slechts 5,4 millimeter dik. Er is in vergelijking met het vorige model ook bespaard op gewicht; de weegschaal tikt bij dit model 262 gram aan, waar dit eerst 317 gram was. Het vierkante ontwerp springt direct in het oog. Aan de buitenkant is er een 6,56 inch OLED-scherm met Full-HD+ resolutie; binnenin is er een 8,02 inch OLED-paneel met een resolutie van 2016 x 1914 pixels. In het scherm is ook de vingerafdrukscanner geïntegreerd.

We zien bij de Xiaomi Mix Fold 2 een Snapdragon 8+ Gen 1 chipset, samen met Android 12 en de MIUI 13 interface. De accucapaciteit van de foldable komt uit op 4500 mAh en deze kun je snelladen met een kracht van 67W. Hiermee moet volgens de fabrikant de laadtijd uitkomen op 40 minuten. In China komt de prijs van het 12GB+256GB model te liggen op omgerekend 1295 euro. Er is nog niks bekend over een komst van het toestel naar bijvoorbeeld Europa.