Xiaomi komt met vouwbare Mix Fold 2; een dag na Galaxy Z Fold 4

Niet alleen Samsung werkt aan vouwbare smartphones, Xiaomi doet dit ook. De fabrikant heeft nu een teaser naar buiten gebracht van haar nieuwe Mix Fold 2. Deze wordt een dag na de aankondiging van Samsung verwacht, ofwel; morgen.

Mix Fold 2 onderweg

Xiaomi heeft een teaser de wereld in geslingerd van een nieuwe foldable smartphone. Het gaat volgens de berichten om de Mix Fold 2, welke de concurrentie aan moet gaan met toestellen als de Samsung Galaxy Z Fold 4, die later vandaag aangekondigd zal worden, samen met de vouwbare Galaxy Z Flip 4. Op de teaser zien we een dun ontwerp van het vouwbare toestel.

De Xiaomi Mix Fold 2 is de tweede generatie vouwbare smartphone van het bedrijf; waarbij het eerste model hier niet is uitgebracht. Onbekend is of de Fold 2 wel deze kant op komt. Niet zelden kiest Xiaomi ervoor om bepaalde toestellen alleen in het thuisland uit te brengen. Alle details van de Xiaomi Mix Fold 2 krijgen we later deze week te horen van de fabrikant.