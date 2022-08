Samsung Galaxy Unpacked augustus 2022: volg hier de livestream

Vandaag, 10 augustus, is het dan eindelijk zover. Tijdens de zomerse editie van Samsung’s Galaxy Unpacked kunnen we weer een paar nieuwe producten zien. De livestream met de aankondiging van de Galaxy Z Flip 4, Fold 4, Galaxy Watch 5 en de Galaxy Buds 2 Pro kun je hier volgen.

Galaxy Unpacked 2022

Vandaag wordt het portfolio van Samsung uitgebreid met twee nieuwe smartphones, verschillende modellen smarwatches en een nieuw model earbuds. Dit alles zal gaan gebeuren tijdens deze editie van Galaxy Unpacked 2022. We hebben in de afgelopen tijd al veel gehoord en gezien van de nieuwe apparaten, en vandaag komen we dan echt alles te weten.

De nieuwe producten die we vandaag gaan zien zijn de vouwbare Galaxy Z Flip 4 en de Samsung Galaxy Z Fold 4. Daarbij kunnen we de Galaxy Watch 5 smartwatch verwachten. Deze komt in twee verschillende groottes en er wordt gesproken over een Pro-model. Tot slot wordt de reeks earbuds uitgebreid met de nieuwe Samsung Galaxy Buds 2 Pro.

Wil je niets missen van deze aankondiging, dan kun je direct live de Galaxy Unpacked 2022 uitzending meekijken. De livestream van dit event kun je hieronder bekijken en begint vanmiddag, om 15:00 uur.