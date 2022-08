Samsung Galaxy A23 5G aangekondigd: kleurrijk toestel met betaalbare prijs

Samsung komt met een nieuw mid-end toestel op de markt. De fabrikant heeft de Samsung Galaxy A23 5G toegevoegd aan het porfolio en het lijkt erop dat ‘ie naar Nederland komt. Alle details komen we nu al te weten. De Galaxy A23 volgt de huidige Galaxy A22 op, die afgelopen week de update naar Android 12 kreeg.

Samsung Galaxy A23 is onderweg

De Samsung Galaxy A23 is de nieuwste smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant. De smartphone in kwestie volgt hiermee deels Galaxy A22 op, die smartphone werd van de week al bijgewerkt met de update naar Android 12, dus oud en afgedankt is dat model zeker niet. De Galaxy A23 was overigens al beschikbaar in enkele landen, de 5G-versie is daar nu van officieel.

Met de Samsung Galaxy A23 5G heb je een smartphone met een 6,6 inch Full-HD+ 90Hz scherm met daarin een 8MP front-camera. Achterop heeft het toestel een quad-camera met een 50MP hoofdlens met optische beeldstabilisatie (OIS). Samsung geeft de smartphone 4GB/6GB of eventueel 8GB aan werkgeheugen mee, samen met 64GB/128GB aan interne opslagruimte. Mocht dat niet genoeg zijn, dan kun je dit uitbreiden met een geheugenkaart. De Galaxy A23 5G biedt een Snapdragon 695 chipset, samen met Android 12, een 5000 mAh accu en 25W opladen.

De prijs van de Galaxy A23 5G is nog niet bekend, maar vermoedelijk ligt dit tussen de 250 en 300 euro. Over het updatebeleid is ook nog niet veel bekend, maar aangezien Samsung een naam hoog te houden heeft hiermee, zal dit zeker in vergelijking met de concurrentie wel helemaal goed zitten. Je kunt kiezen uit lichtoranje, lichtblauw, wit en zwart als kleur.