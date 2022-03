Samsung kondigt Galaxy A13 en Galaxy A23 aan: betaalbare alleskunner(s)

De Samsung Galaxy A13 en Galaxy A23 zijn officieel aangekondigd door Samsung. Het zijn de nieuwste toestellen in de Galaxy A-serie en dus kunnen we je bijpraten over deze twee nieuwe toestellen.

Samsung Galaxy A13

We beginnen met de Samsung Galaxy A13, een smartphone die al meermaals opdook in het geruchtencircuit. De smartphonefabrikant plaatst het toestel in het goedkopere middensegment. De smartphone is voorzien van een quad-camera met 50 megapixel hoofdcamera, een 5000 mAh accu en een 6,6 inch beeldscherm; een TFT-scherm met Full-HD+ resolutie. Daarbij kun je de vingerafdrukscanner aan de zijkant gebruiken en is er 25W snelladen. Samsung levert de Galaxy A13 direct met Android 12. De nieuwe telefoon is aangekondigd in de kleuren blauw, perzik (lichtoranje), wit en zwart.

Opvallend is dat het toestel voor Nederland nog niet officieel is aangekondigd. Echter hebben we het toestel al gespot in onze toesteldatabase, waaruit duidelijk wordt dat het toestel voor 189 euro gekocht kan worden bij Belsimpel. Een datum waarop het toestel verkrijgbaar is, wordt niet gedeeld.

Galaxy A23

Het tweede model in de nieuwe serie is de Samsung Galaxy A23, welke heel veel weg heeft van de Galaxy A13. Ook hier zien we een 6,6 inch Full-HD+ beeldscherm en is er een 5000 mAh accu met 25W opladen. De chipset wordt niet genoemd. We zien ook dat de cameramodule en dergelijke hetzelfde is. Wat precies de verschillen zijn wordt nu niet helemaal duidelijk. Nu is alleen duidelijk dat er een andere chipset in zit en dat er andere geheugenconfiguraties zijn om uit te kiezen.

Zodra we meer informatie hebben vanuit Samsung Nederland, zullen we dit artikel updaten.